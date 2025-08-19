Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
кадр з прямої трансляції

Зеленський відзначив, що він та європейські лідери були готові до цього

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли саме президент США Дональд Трамп подзвонив російському диктатору Путіну. Про це президент сказав на брифінгу після переговорів у Білому домі, передає «Главком».

За словами президента, Трамп здійснив дзвінок Путіну після обговорень з європейськими лідерами гарантій безпеки та потенційної зустрічі на рівні лідерів США, Росії та України.

Як розповів президент, після цього Трамп відлучився, щоб обговорити це з Путіним. Вже після перемовин з Путіним Трамп повернувся, ймовірно, озвучив його позиції і переговори продовжились.

Зеленський відзначив, що він та європейські лідери були готові до цього. 

Також Зеленський повідомив, що він мав нагоду вперше досить конструктивно обговорити з президентом США Дональдом Трампом та його командою територіальне питання.

Президент повідомив, що мав достатньо довгу розмову про окуповані території з Трампом. Зокрема, президенти біля мапи України з позначеними окупованими територіями розбирали це питання.

До слова, Зеленський повідомив, що він сперечався з Трампом щодо відсотків окупованих територій, які були зображені на карті.

«Трішки я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі. Бо я дуже добре орієнтуюсь у відсотках територій, які тимчасово окуповані», – сказав президент.

Глава української держави зазначив, що і американська, і українська делегації підготували мапи з позначеними окупованими територіями України.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соколовська також призначена Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації
Юлія Соколовська очолить Посольство України в Іспанії
21 липня, 13:52
Перебування Меланії поряд із президентом Трампом обмежене
Трамп оточив себе «клонами» дружини Меланії – Daily Beast
22 липня, 15:00
Зеленського зробив заяву наприкінці 1252-го дня війни
Кабмін підготував розширення програми «Контракт 18-24» – Зеленський
29 липня, 20:13
Трамп може скасувати американські санкції проти російської авіаційної галузі
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph
13 серпня, 22:16
Президент зробив заяву про підвищення стипендій
Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів
12 серпня, 16:40
Трамп несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу у липні
Трамп телефонував міністру фінансів Норвегії, щоб обговорити Нобелівську премію
14 серпня, 23:35
F-22 Raptor виробництва Lockheed Martin та B-2 Spirit від Northrop Grumman – одні з найдорожчих і найцінніших зразків озброєння США
На саміті в Анкориджі США зустріли Путіна демонстрацією військової сили
16 серпня, 00:52
У Вашинтоні діаметрально різні думки щодо зустрічі президентів США та Росії
Саміт на Алясці: чому республіканці вважають його успіхом, а демократи – провалом
16 серпня, 08:40
У ООН лаконічно відреагували на зустріч Путіна і Трампа
«Взяли до уваги». ООН відреагувала на зустріч Трампа із Путіним
16 серпня, 13:46

Політика

Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
Зеленський розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Зеленський розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
8947
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
4208
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
3850
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2708
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua