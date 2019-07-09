Зруйнований телеміст: як українці зупинили «пробну кулю» кума Путіна

Юрій Гримчак Колишній народний депутат

Юрій Гримчак

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реакція суспільства допомогла зупинити небезпечну ідею російських пропагандистів

Про телеміст

Телеміст – це черговий етап гібридної війни. Коли Україну не вдалось зламати військовим шляхом, війна перекинулася всередину країни на інформаційне поле. Наразі ми маємо спробу захоплення інформаційного простору України. На законодавчому рівні з цим боротися дуже важко. Єдина зачіпка полягає в тому, що телеканал «Росія-24» не може працювати на території України навіть в такому форматі, що пропонується. Тому навіть це привід для реагування з боку МВС чи СБУ.

Отже, це був перший пробний шар. Хотіли подивитися на реакцію суспільства. І саме ця реакція стала головною причиною того, що телеміст врешті-решт скасували. Не останню роль в цьому зіграло й звернення президента Володимира Зеленського, яке стала дуже своєчасним.

Про нормандський формат

Ідея Зеленського непогана, але, чесно кажучи, у мене одне питання – а Трамп у курсі? А Мей готова зустрітися? Зрозумійте правильно – у дипломатії такі заяви можна робити, коли вже домовилися, що буде така зустріч. Наскільки мені відомо, США не готові брати участь у нормандському форматі. Вони повністю підтримують Україну, але брати участь – ні. Про Великобританію я взагалі мовчу – вони, на мою думку, взагалі нічого не збиралися робити. Я так і не розумію, що у них там взагалі відбувається з прем'єром.

Ідея дуже логічна і дуже правильно артикульована – чий Крим і кого немає на Донбасі. Але я трохи побоююсь того, чи буде у неї продовження. Якщо є домовленість, - це класно, це просто успіх дипломатії Володимира Зеленського. Але якщо домовленостей нема, тоді це просто виступ. Причому більше внутрішньополітичний, ніж зовнішньополітичний.

Джерело: Апостроф

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