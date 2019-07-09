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    Політика

    Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій

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    Президент України Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій
    Президент України Володимир Зеленський 

    Глава держави звільнив голову Мар’їнської РДА в Донецькій області і трьох голів РДА на Львівщині

    Президент України Володимир Зеленський звільнив голів чотирьох районних державних адміністрацій у зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього президента.

    Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.

    Так, розпорядженнями президента звільнено голів Мар'їнської райдержадміністрації Донецької області Володимира Мороза, Городоцької райдержадміністрації Львівської області Володимира Ременяка, Мостиської райдержадміністрації Львівської області Степана Буняка, Самбірської райдержадміністрації Львівської області Миколу Фрея.

    Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого Марію Ніжнік.

    Також  5 липня президент Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України - Андрія Вовка, Валерія Полюховича та Агію Загребельську.

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