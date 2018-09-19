Кремлівські «голуби миру» почали атакувати Україну

Георгій Тука Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб

Георгій Тука

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Голубки світу» Королевської + «голуби миру» Соловйова = зграя кремлівських стерв'ятників

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В 2015 году волонтерам сайта «Миротворец» стала доступна переписка «министра ДНР» со своим российским куратором. В переписке «шеф» подробно инструктировал неопытную подопечную каким образом нужно создавать фейковые ГО, лояльные и подконтрольные Кремлю.

Речь шла об использовании наративов, популярных на проклятом Западе: борьба за права человека, борьба за мир, борьба за свободу слова, за права детей и пр.

Мне сразу бросились в глаза два фактора: кремлевские наративы во всех темах и... использование украинской символики и цветов украинского флага.

Как и какие используются наративы?

Например, «борьба за прекращение войны», «борьба за мир».

В этой теме следует, изображая образ жертвы, требовать «прекращения огня Украиной», «прекращения обстрелов ЗСУ мирных кварталов», «прекращение уничтожения мирного населения Донбасса» и пр. Требования следует подкреплять «свидетельствами очевидцев», «фотографиями разрушенных зданий», «фотографиями сгоревших домов на фоне брошеных детских игрушек, музыкальных инструментов, бытовых приборов».

Борьбу «за права детей» следует освещать в контексте «Киев бомбит школы», «Хунта разрушает детские сады», «дети не могут ходить в школу из-за постоянных обстрелов ЗСУ» и пр.

Следует употреблять словосочетания «гражданская война», «гражданский конфликт», «братские народы», «мы один народ» и пр.

Во всем этом параде особо циничным выглядят инструкции по использованию родственников украинских солдат, попавших в плен. Этих, убитых горем, людей Кремль тоже не оставил без внимания.

Следует акцентировать внимание на том, что это «Киев послал их на войну», «Украина их бросила», «Порошенко не хочет их освобождать», «Порошенко должен договариваться с Донецком и Луганском» и т.д.

Отдельно стоит отметить наратив о т.н. «прямых переговорах с Донецком и Луганском».

Этот тезис стоит, по мнению куратора, привязывать ко всем посылам ГО: от мира, до детей.

Суть идеи состоит в желании РФ повторить горький опыт Приднестровья, когда Кишенев, уступив давлению Москвы, согласился начать переговоры с Тирасполем. На следующий день Москва сделала шаг в сторону: ребята, мы не сторона конфликта! Мы - миротворцы-наблюдатели! Вы договаривайтесь, а мы будем «наблюдать». Отныне никаких упреков в сторону РФ, никакого давления, никаких санкций. Вот что хотят нам впарить сторонники «прямых переговоров»!

Так по всем направлениям.

Всюду следует подчеркивать негативную роль Украины и требовать, требовать, требовать.

Иногда следует говорить слова благодарности России и лично Путину за помощь «народу донбасса», который страдает от «геноцида».

И вот, инструкции Кремля постепенно материализуются.

Сначала засветилась мадам Королевская со своим движем «Жінки за мир». Стоит отметить, что на Западе такой тренд нынче в моде и Королевской постепенно удается проталкивать своих «борцунь» и на международной арене: сначала - разного рода, форумы, конференции и круглые столы. Потом - ПАРЕ, ОБСЕ, ООН...

Но, где же гендерное равенство?!

Да, вот оно, вылезло.

Вылезло в лице «голубей мира» из партии «Розумна сила».

Партия эта создана, в основном, бывшими ментами, сбушниками, налоговиками, не прошедшими люстрацию. Не стоит забывать, что, хотя они и «бывшие», но связей в среде силовиков у них осталось предостаточно.

Вот и полетели эти «кремлевские голуби мира» в оккупированный Луганск.

Нет, прибыли они туда не для того, чтобы партизанить, не для того, чтобы изгонять русских казачков, не для того, чтобы выводить из строя русскую военную технику. Отнюдь!

Прибыли они туда - с гуманитарной миссией: рассказать «коллегам» о том, что именно Киев не хочет мира на Донбассе, о том, что именно Киев виновен в войне. Радостно пожимая руки своим «братьям», эти уроды забывают, что именно эти их коллеги охотятся на проукраинских жителей Луганщины, именно эти «коллеги» пытают «на подвале» пленных...

Эти голуби из «Розумної сили» не случайно делают «братское» фото на фоне Луганского вокзала с надписью «залізничний» на украинском языке...

Вот вам и гендерное равенство: «голубки мира» Королевской + «голуби мира» Соловьева = стая кремлевских стервятников.

Джерело: Лівий берег

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