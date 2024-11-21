«Суперстар» на небосхилі української дипломатії. Питання до українського МЗС: хто такий консул Удянський?

Про мутні історії використання інституту почесних консулів нашими українськими політиками-бізнесменами

Я вже писав про те, як зʼявилась на небосхилі української дипломатії, супер-стар – пан почесний консул Румунії Микола Удянський. Писав я і про абсолютно мутні історії використання інституту почесних консулів нашими українськими політиками-бізнесменами.

Але, більшість з цих «консулів» сидять собі тихенько, прикрившись статусом, і не вилазять. Роками!

Пан Микола – виняток у цій сумнівній компанії.

Цей диво-консул з російським паспортом стрясає повітря гучними заявами: це він домігся передачі «Петріотів» Румунією Україні, саме через це почались атаки на нього, і за нього тепер має вступитись МЗС та... Генштаб Міноборони!

Дійсно, було б цікаво почути відповіді від МЗС: яким чином людина з російським паспортом, людина, яка хизується звʼязками з кадирівським клубом «Ахмат»... яким чином ТАКА людина отримала підтримку з боку МЗС України?

Проте, всі ці запитання висять в повітрі – МЗС не вважає за доцільне реагувати на них.

А, тим часом, про активність пана Удянського розповіли в ... Росії.

Серед мережі російських ТГ-каналів є такий собі канальчик «Бойлерная». Періодично в ньому зʼявляються матеріали, які дозволяють казати про близкість цєї помийки з адміністрацією Путіна. Саме на шпальтах такого «змі» з’являється матеріал, в якому розповідається про нечувану активність Миколи Удянського в процесі налагоджування стосунків між адміністраціями Трампа та Зеленського. Мовляв, саме Удянський зараз займається лобіюванням зустрічі Трампа з Зеленським ще до Нового року.

Пікантно виглядає не тільки те, що російська помийка дозволяє собі давати високі оцінки мутній діяльності українського «почесного консула». Вона, в якості додаткових бонусів особистості Удянського, підкреслює той факт, що він «до сих пор не отказался от российского гражданства».

Особисто у мене складається відчуття, що з нашого «консула» ліплять образ «політичного діяча»...

Вибори 2025?

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