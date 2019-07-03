Про діяльність Віктора Медведчука та його угрупування

Георгій Тука Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб

Георгій Тука

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що колишня влада, що нинішня демонструють повну імпотенцію в боротьбі з пропагандистською навалою про-кремлівських агентів!

Кілька слів про діяльність цієї людини в т.з. «Мінській переговорній групі».Од самого початку присутність Медведчука в Мінську була обумовлена вимогою Президента Росії:

- Переговоры об освобождении пленных мы будем вести только с Медведчуком!

Від самого початку Медведчук займався виключно питаннями обміну та звільнення наших заручників. Але, з часом, він почав втручатись в інші питання: гуманітарні, економічні, політичні.

Більш того, росіяни (через Медведчука) почали пов‘язувати болісні питання долі полонених з політико-економічними питаннями. На такі дії Віктор Медведчук не мав ні мандату, ні директив.

Саме тому, ще в кінці 2017 року Медведчук був відсторонений від участі в роботі «мінської групи».Чи можу я дорікати Порошенку за участь Медведчука в процессі звільнення наших бранців? Ні! Категорично - НІ! Це був єдиний шанс повернення наших людей і ніхто не має морального права дорікати Порошенку за те, що він скористався цим єдиним шансом!

Приблизно 2.5 роки тому, на фоні «переговорника-миротворця» Медведчук почав стрімко входити в сучасну українську політику.

Розбудова власної медіа-імперії та створення власного політичного проекту «За життя» свідчать про наступне:

у тих сил, які стоять за Медведчуком, існують далекі стратегічні плани по поверненню України в лоно «братских народов»;

вони мають дуже значні фінансові ресурси.

Головна теза, яку невтомно озвучує Медведчук, це ідея Путіна, яку той озвучив ще в 2014-му році: «прямі переговори» Києва з ватажками ОРДЛО та «особовий статус», який має на меті блокування будь-яких інтеграційних рухів Києва в бік ЄС та НАТО. Почавши розбудову власної інформаційної мережі, про-кремлівскі сили поставили під контроль ТВ канал «NewsOne». За ним пішов «112 Україна». Нещодавно до колекції додався ще й ZIK. А зараз в ЗМІ просочилась інформація про покупку Медведчуком частки «Інтеру», яка належала біглому олігарху Дмитру Фірташу.

Відтепер, маючи під контролем три тв-канали, десятки газет та електронних ЗМІ, про-російська група Медведчука може претендувати на роль «інформаційного монополіста», який буде промивати мізки українським громадянам 24/7/365.

В чому ж полягає загроза незалежності України від такої агресії з боку Медведчука?

Провідна тези Медведчука:

тільки «За життя» - шлях до миру;

тільки «прямі переговори» здатні зупинити війну;

тільки в інтеграції з Росією майбутнє України.

Ось це пропагандистське лайно і будуть відтепер лити на голови «мудрого народу».

І не дивно, що кількість «ватного» електорату збільшується з року в рік: на тлі зростання тарифів та цін, на фоні корупційних скандалів, тези про «мир и дешевый газ» падають на благодатну ниву.

За п‘ять років війни влада Петра Порошенка не тільки не зробила нічого для захисту інформаційного простору воюючої держави. Вона навіть теоретично не опікувалась цією загрозою.

А що ж влада нинішня, що «нові обличчя»? Обіцянка продемонструвати «креативну відповідь» завершилась взяттям під контроль Медведчуком ще двох тв-каналів.

Що колишня влада, що нинішня демонструють повну імпотенцію в боротьбі з пропагандистською навалою про-кремлівських агентів!

В день інавгурації Президента Зеленського, кілька видань попросили надати коментар з приводу ймовірності «великого обміну полоненими». Ще тоді я сказав: Путін буде підігравати Медведчуку, а не Зеленському! Тож ніякого «великого обміну» не буде. Напередодні виборів буде звільнення невеликої групи заручників і це буде подано як заслуга безпосередньо Віктора Медведчука!

Так воно і сталось. Майже так!

Я не очікував, що в своєму сценарії «друзья Путина» підуть так далеко: на демонстрацію ефективності «прямих переговорів»! І вже кожні 15 хв на медведчуківських медіа демонструється картинка «Медведчук-Пушилін-Пасічник». А ось і головний диригент цієї камарільї почав грати свою партію:

«Вот хороший пример контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Если нынешняя власть так будет вести работу, конечно, мы многого можем добиться» - заявив Путін на G20.

ДУМАЙ...ТЕ!!!

Джерело: Лівий берег

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