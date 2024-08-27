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Георгій Тука Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій

День бабака Кудрицького

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Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький
фото: rbc.ua

Де гроші, пане Кудрицький?

Дивлюся на аварійні відключення світла, і виникає питання – а чому пан Кудрицький вже не піариться на бетонних укриттях енергооб’єктів? Як він це робив ще тиждень тому, зливаючи ЗМІ «секретні фото» бетонних «будок» і «черепах», які врятували підстанції і станції. І розповідаючи, що «енергосистема готова до зими». Щось пішло не так? Піарна хизувалка зламалася?

1,5 млрд доларів отримало «Укренерго» лише від міжнародних партнерів. З них чверть пішла на бетонний захист. Ще десятки мільярдів гривень – з бюджету. Чи побачимо ми коли-небудь звіт, на що пішли ці гроші? Ось Шкіль з Автостради каже, що навіть підрядники цих грошей не бачили. А «любімий шеф» пана Кудрицького – прем’єр Шмигаль, за словами Шкіля, так взагалі на ці енергооб’єкти, що типу ударними темпами «захищаються», не приїздив.

Це як? Де гроші, пане Кудрицький? Звітів, підозрюю, ми не побачимо ще довго, і точно – не за каденції Кудрицького. Бо, впевнений, що після їхньої публікації у очільника НЕК буде одна дорога – ні, не до храму, до прокурора.

У випадку пана Кудрицького ми вчергове спостерігаємо один і той же огидно-комедійний спектакль. Такий собі день бабака Кудрицького.

Отже, спочатку влучань немає, чи то ППО справляється, чи то росіяни зосереджуються на інших цілях. І одразу ж починається гопак переможного піару у виконанні «Укренерго». Ми захистили! Ми прийшли зиму! 100% захисту! А потім – хлоп: палає Трипільська ТЕС. Палає Зміївська ТЕС. Палають підстанції. Хлоп – і немає всієї генерації «Центренерго». Здавалося б -  сиди й мовчи, роби роботу. Ні, знову на сцені «головний енергетик країни» (як пан Кудрицький воліє, щоб його називали) і знову здорово – «готові до зими, захистили підстанції». І на тобі ще раз – хлоп! Вибачте, стабілізаційні відключення. Вибачте, закуповуємо рекордний імпорт. Вибачте, користуйтеся приборами лише вдень.

Ви там посидьте без світла трохи, пан Кудрицький зайнятий, він думає, як 1,6 млрд грн, які народ зібрав на відновлення Охматдиту розподілити. Феноменальний нюх на бабло та піар. Мені цікаво, кому це спало на думку – призначити Кудрицького заступником голови Ради з відновлення дитячої лікарні? З якого переляку? Він медик, будівельник чи моральний авторитет, совість нації?

Нагадаю, що є щонайменше п’ять проваджень НАБУ, СБУ та ДБР, де розслідуються дії підлеглих цієї «совісті» та самого очільника НЕК. Зокрема, справа за такими ганебними фактами, як розкрадання грошей на закупівлі бронежилетів. А також виведення понад 0,7 млрд грн з держкомпанії у змові із трейдером Коломойського та купівля елітної нерухомості у Києві. До чого тут, вибачте, Охматдит? І чому ця людина взагалі досі на посаді?

Просто вдумайтеся: головою безпеки «Укренерго», якого НАБУ та СБУ прихлопнули за бронежилети, у Кудрицького був Сергій Тоцький – син російського агента генерала Тоцького, ката Майдана, автора всіх штурмів, який після Революції гідності втік до росії. То про який захист енергоб’єктів тут може йти мова? Карта цих енергооб’єктів вже давно на столі у росіян. І для мене таємниця, чому Кудрицький досі у своєму кріслі, а не на допитах.

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Теги: імпорт Центренерго Укренерго відключення світла Охматдит

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