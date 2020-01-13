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    Думки вголос

    Іран виявився набагато більш цивілізованою країною, ніж Росія

    • Геннадій Гудков

      Політик

    • Розсилка
    Іран виявився набагато більш цивілізованою країною, ніж Росія

    В Росії і сьогодні так ніхто і не покаявся за трагедію MH17

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    8 января погиб украинский «Боинг». Катастрофа унесла жизни 176 человек разной национальности. Иранцы поспешили заявить о «технической проблеме», хотя почти сразу стало ясно, что просто так новый лайнер упасть не мог. Три дня Иран делал вид, что ничего экстраординарного не произошло, тормозил с передачей «черных ящиков», но потом что-то «сломалось» в его истеблишменте. То ли совесть замучила(среди погибших - 82 гражданина Ирана), то ли «приперли к стенке» неопровержимые доказательства причин падения Боинга: данные спутниковых наблюдений и фрагменты катастрофы, заснятые случайными блогерами. Словом, в мире начал раскручиваться новый «Ирангейт», 2020.

    На третий день Иран неожиданно для многих признал вину, покаялся, заявил об «ошибке ПВО», человеческом факторе, пообещал «строго наказать виновных» и компенсировать материальные и моральные потери всем пострадавшим. Обещал внести изменения в системы ПВО, чтобы такие трагические ошибки не могли повториться вновь. Словом, если бы не три стрёмных дня, то Иран повел себя как и подобает приличной стране, совершившей фатальную ошибку и желающей максимально сгладить последствия трагедии.

    Честно говоря, реакция иранских властей меня удивила. Ведь Иран - это очень похожее на Россию государство: с фактически несменяемой властью аятолл, жесткой государственной идеологией (исламом), тотальным подавлением основных прав и свобод, средневековым мракобесием, дикими запретами, отключением от мирового Интернета и прочими «прелестями» тоталитарного государства. Я ждал от Ирана «российского варианта»: «вывсеврете, ихтамнет, а не докажете!»

    Но исламская республика, где женщину спокойно могут казнить за отказ одеть хиджаб, повела себя как гораздо более цивилизованная и приверженная международному праву страна, чем наша великая Россия. Чего только стоит добровольная(?) отставка 2-х главных ньюсмейкеров ТВ, которые 3 дня озвучивали лживые данные «собственного расследования»! Удивила меня и реакция людей, вышедших на улицы с протестами против иранского военного авантюризма и требованием отставки действующей власти. Значит, ростки свободы и человеческого достоинства не погублены десятилетиями исламского тоталитаризма?! Значит, гражданское общество этой страны живет и способно реагировать?!

    Конечно, невольно сравниваешь все то, что сегодня происходит в Иране, с Россией, которая также причастна к гибели огромного лайнера, сбитого (я уверен, по ошибке) в пылу атаки ПВО. Отрицать это после детальных расследований с номерами ракетной установки, фото-видео ее маршрута, точного указания место запуска ракет, фамилиями членов экипажа и прочего даже не глупо, а просто преступно, особенно 5 лет спустя после потрясшей весь мир трагедии. Ситуацию усугубляет разоблаченная ложь, умышленно вбрасываемая властями все это время на ГОС-СМИ. То вдруг нашелся некий «испанский диспетчер» (мошенник, разыскиваемый испанской полицией за ряд преступлений), то появился некий «снимок со спутника» с украинским истребителем в 1,5 км. длиной (это масштаб снимка такой!), то свидетельства «украинского летчика» Су-25, который вообще на таких высотах летать-то не способен, не говоря уж о поражении цели. То есть ложь и обман в отношении сбитого МН-17 льется нескончаемым потоком много лет, и конца этому не видно.

    Насколько же наша власть бессовестнее, бесстыднее и лживее даже жёсткого режима исламских атолл?! И если в тоталитарном Иране нашлись люди, руководители, заявившие, что чуть ли не покончили с собой, узнав о цене допущенной ПВО ошибке, то какой же моральный и нравственный уровень тех, кто отправил на тот свет почти 350 невинных душ и спокойно продолжает жить, не испытывая угрызений совести! Как и тех руководителей страны, которые с САМОГО ПЕРВОГО ЧАСА знали, почему погибли пассажиры Боинга МН-17, знали, кто и при каких обстоятельствах отдал приказ на пуск злополучной ракеты. И ведь никто из них не только не сошел с ума от переживаний, не покаялся перед родными и близкими, не свел счеты с жизнью, одолеваемый муками совести. Куда там! Никто из них даже не подал в отставку, понимая, какое чудовищное преступление вольно или невольно совершено теми, кто должен защищать страну от ВНЕШНЕГО врага, а не сбивать гражданские лайнеры.

    Вот Вам наглядное отличие российской власти от иранской, которую мы (обоснованно) критикуем и не любим. Просто представьте, насколько наша по моральному, нравственному уровню, по наличию совести и сострадания к человеку ХУЖЕ! И это - самый печальный и страшный вывод из нового «Ирангейта» 2020.

    Джерело: блог Геннадія Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Іран авіакатастрофа літак МАУ
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