На Росію вже незабаром очікує сміттєвий Чорнобиль

Особисті (групові) інтереси в Росії поставлені вище інтересів народу і держави

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Перед Вами — рекламная статья «РТ-инвест», в которой ее совладелец и руководитель компании Андрей Шипелов, бизнесмен с сомнительной биографией, рассказывает, какое это благо — иметь условно «в соседнем дворе» мусоросжигающий завод, как в Россию придут благодаря его неутомимой деятельности «самые современные мусоросжигательные технологии». Как привлеченные им миллиарды позволят очистить землю русскую от мусорной скверны. Кому не хватает лапши на ушах — она здесь в немеренном количестве.

Таких заводов сперва будет 5 (четыре в Подмосковье и один в Казани), потом 15, потом аж 238(!!!) Чернобыль в сравнении с насаждаемыми МСЗ просто отдыхает!

А теперь только факты.

1) Строительство МСЗ (мусоросжигающего завода) в Казани, о котором так увлеченно повествует придворный коммерсант в своей рекламной статье, приостановлено Верховным Судом республики в результате массовых протестов жителей. Не факт, что после проведения новых экспертиз оно будет возобновлено.

2) РТ-инвест под различными предлогами не предоставляет уже более полутора лет проектную документацию по МСЗ для проведения независимых экологических экспертиз. Например, экспертная организация «ЭМАС-серт» (руководитель Есина Е.А., член национального экспертного Совета), привлеченная экологами к экспертизам проектов компании «РТ-инвест», находится в 13(!!!) судебных процессах с единственным требованием — обязать «РТ-инвест» и ее дочерние структуры выдать проектную документацию для проведения независимой экологической экспертизы. Но даже выигранные суды и их решения г-н Шипелов, находящийся под покровительством Сергея Чемезова, «друга» президента РФ и совладельца их общего мусорного бизнеса, полностью игнорирует. Если все так хорошо, то почему так «секретно»?!

3) Данные ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ объявлены «РТ-инвест», ее дочерними структурами своей частной коммерческой ТАЙНОЙ(!!!), их нигде нет в публичном доступе. Видимо, чтобы никто не мог узнать, что НА САМОМ ДЕЛЕ строит нам эта компания «друга Путина».

4) Заигрывая с населением, подмосковное отделение ОНФ год назад сформировал группу известных ученых и экспертов для изучения (и успокоения общественного мнения) проекта одного из 4-х МСЗ в Подмосковье. Ознакомление даже с частью документации привело членов этой комиссии (спасибо им за честность и объективность) в ужас, и они подготовили РАЗГРОМНОЕ заключение, которое тут же было скрыто от народа. Нам удалось добыть и опубликовать этот текст. Он поражает воображение даже сторонников технологии мусоросжигания. Здесь он для Вашего собственного умозаключения.

5) Ученые и эксперты в один голос утверждают: МСЗ им. Шипелова-Чемезова — прошлый век, строить их в Подмосковье (как и вообще в России) КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. К таким же выводам пришли эксперты Минприроды, проанализировавшие последствия сжигания мусора на заводах, возводимых структурами «РТ-инвест». После таких выводов в приличных странах не только сразу разрывают все контракты, но и требуют от прокуратуры и полиции проверки руководителей компаний и чиновников на коррупционный сговор. Заключение экспертов российских гос-ведомств перед Вами

6) Наконец, Европа (вернее, страны-члены ЕС) с 1.01.2017 приняла решение больше не строить новых МСЗ, а действующие закрывать по мере выработки их ресурса. В 2019 году своей резолюцией Еврокомиссия (Руководящий орган ЕС, что-то типа Правительства Европейского Союза) окончательно ИСКЛЮЧИЛО сжигание мусора из перечня ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ его утилизации. Эти решения были приняты в ЕС после многолетних исследований медиков Германии, Великобритании, Испании и ряда других стран, которые пришли к однозначному заключению: сжигать мусор без вреда для природы и человека НЕВОЗМОЖНО. Даже самые современные фильтры и системы очистки не могут исключить отравление природы и риски для здоровья человека. (Что уж говорить о российских МСЗ, которые планируется строить в режиме «эконом-варианта»!)

Таким образом, официально признано: сжигание мусора — устаревшая и опасная технология. Она сыграла свою положительную роль за последние 60 лет, она была лучше обычных свалок, но прогресс идет вперед, и сейчас она должна уйти в историю. Конечно, действующие заводы в Европе все еще показывают нашим чиновникам, и они будут «дымить» еще лет 10-12. Конечно, Европа, начавшая выстраивать индустрию сжигания мусора (раздельный сбор, сортировка, частичная переработка и т.д.) 60 ЛЕТ НАЗАД, сегодня достигла больших успехов в СНИЖЕНИИ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ выбрасываемых газов. И тем не менее, несмотря на затраченные многие ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО, Европа и остальной мир решительно переходят на новые технологии, не производящие выбросов и шлаков. Сегодня мировой приоритет — чистый воздух и вода, сохранение природы и здоровья человека. Наши же руководители страны намерены активно внедрять в России то, что давно устарело и представляет огромную опасность для людей и природы.

И последнее. В июне с.г. я с группой коллег побывал в Берлине (по приглашению Мэра столицы ФРГ) и ознакомился с работой крупнейшего мусоросжигательного завода Германии мощностью 515 тыс.тонн/год. Заводу 50 лет, за эти годы он прошел многократную модернизацию, на нем сегодня установлено вообще все, что способно снижать опасность для окружающей среды. Но такой завод стоит более 500 миллионов евро, а себестоимость утилизации каждой тонны — более 135 евро! Да такой тариф просто неподъемный для населения России. Кроме того, этот завод опирается на полу-вековой опыт немецкой сортировки и раздельного сбора мусора мусора, что, конечно, невозможно достичь в российских условиях.

Новые современные заводы (пиролизные, плазменной газификации мусора и т.д.) значительно дешевле МСЗ (как в строительстве, так по стоимости утилизации тонны мусора ~ 10 долларов/тонна), перерабатывают до 98,5% всего объема, работают без выбросов в атмосферу и шлаков. И вишенка к торту: ОНИ НЕ НУЖДАЮТСЯ в создании системы СОРТИРОВКИ И РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА! То есть не надо «изобретать велосипед»: создавать целую сложную систему по утилизации отдельных видов ТКО, уничтожать мусоропроводы, ставить кучу разных контейнеров и т.д.

Более того, новые технологии, в отличие от СЖИГАНИЯ МУСОРА, отходы НЕ УНИЧТОЖАЮТ, а превращают их (через синтез-газ) не только в тепло, электроэнергию, но и в метанол, дизель-топливо, даже био-корма и другие материалы и вещества. Сегодня такие заводы полным ходом строятся в Европе, США, Канаде, Китае, Израиле, Индии и многих других странах . Даже наши соседи, Узбекистан и Казахстан, полным ходом готовят соглашения с иностранными инвесторами на использование таких технологий в качестве основной стратегии по утилизацию мусора, и лишь Россия идет по сценарию середины ушедшего века.

Просто потому, что личные (групповые) интересы поставлены выше интересов народа и государства. Это — единственная причина происходящего.

Джерело: Эхо Москвы

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