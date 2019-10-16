Російське державне телебачення порівняло гей-шлюб з канібалізмом



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На російському телебаченні закликали «правильно виховувати своїх дітей, тоді буде все правильно, а не як там (в західних країнах. - ред)»

Російський телеведучий вважає, що люди, обговорюючи канібалізм і гей-шлюби проявляють вседозволеність

У Росії телеведучий Олександр М'ясников в ефірі своєї програми на телеканалі «Росія 1» порівняв ставлення людей до свого здоров'я з тим, як в сучасному суспільстві виявляють вседозволеність під час обговорення канібалізму і схвалення гей-шлюбів.

За словами російського телеведучого, ми живемо в такий час, коли «крок за кроком знищуються основи». «У нас з'явилися шлюби серед чоловіків, шлюби серед жінок, не ті три відсотки, що зустрічаються у тварин, а саме як агітація. З'явилися написи батько 1 і 2, окремі туалети для транссексуалів», - зазначив він.

При цьому ведучий згадав виступ шведського вченого Магнуса Содерлунда, який говорив про можливість вживання в їжу людського м'яса. М'ясников розповів, що у дитинстві сказав дядькові про випадки канібалізму в блокадному Ленінграді і за це «отримав ляща та відлетів убік, бо говорити про це, вважалося приниженням пам'яті і людей».

Телеведучий закликав «не здавати свої позиції» і не йти на компроміси, «правильно виховувати своїх дітей, тоді буде все правильно, а не як там (в західних країнах. - ред)».

Джерело: Газета.Ru