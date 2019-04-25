Північна Корея Кіма стає ще ближчою до путінської Росії. Або навпаки?

Радійте, росіяни. До вас знову їде Кім

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Ее династийный диктатор медленно едет в гости к Путину. Тянется к родной душе. Ведь ему уже и поговорить не с кем: мировой изгой. Если и встречаются, так по большой нужде, а потом долго моют руки. Но в путинской России наследный Ким — желанный гость, с которым есть что обсудить, ведь Россия становится все больше и больше похожа на это дружественное нам государство. Вот почему на наших ТВ-каналах изо всех пропагандистских сил показывают одутловатого корейского лидера в странном костюме и непонятной прическе, который пересаживается в огромный лимузин из насмерть бронированного поезда. За ним бежит(!?) толпа телохранителей, на перроне — военный оркестр с непроницаемыми лицами играет что-то очень торжественное, но радости нигде не заметно. Зато бросается в глаза лицемерие, фальшь, неприкрытое холуйство и пустынные улицы, которые в честь высокого гостя «зачистили» вплоть до бродячих собак. К нам едет диктатор из Кореи; приличные люди, увы, к нам приезжают все реже и реже.

А скажите по-честному, на кой черт нам этот Ким сдался? У него что: деньги, технологии, ресурсы, балет, наконец? Да нет ничего: нищая страна с «чучхэ» и зашуганным несчастным народом, которому даже бежать из страны запрещено под страхом смерти (РФ, кстати, по недавнему соглашению беглецов исправно возвращает на Родину. На расправу в тюрьмы и концлагеря.) Ким нужен нашим вождям, чтобы надувать «геополитические щеки», пакостить японцам и американцам, дабы они про нашу роль и величие не забывали. Ведь мы ж типа крутая держава. В Азии С. Корею поддерживаем, в Ю. Америке — Мадуру с режимом Кастро. На Ближнем Востоке — «друга Асада» и парочку «хамасов», что числятся в списках террористических организаций. В Африке мы на стороне очень сомнительного режима в ЦАР, дружили с диктатором Мугабе(до недавних пор). Словом без нас, России, никуда. Везде наши люди, с которыми у всего мира проблем — выше крыши. Только без нас эти проблемы не порешать, вот так и возвращаем себе былое «глобальное величие». Кстати говоря, за очень большие деньги, которые мы щедро раздаём в безвозвратные долги всяким политическим лузерам.

Сравните мелкотравчатую холопскую суету вокруг никчемного (северо) корейского диктатора и недавние дебаты на(в) Украине на самом большом стадионе между лидерами этой страны. Вот это шоу, вот это демократия. Все ярко, открыто, искренне, честно. Значит, можно построить нормальную систему сменяемой власти всего за несколько лет даже на территории бывшего СССР, а не молиться одному человеку десятилетиями, расшибая лоб от страха быть заподозренным в недостатке лояльности. Ведь хохлы, грузины, армяне и многие другие сумели, неужто мы хуже?

Ну, а пока радуйтесь, дорогие россияне. К нам снова едет Ким. Неважно какой, главное на бронепоезде, как и раньше. Широко улыбайтесь и делайте вид, что Вы безмерно ему рады. Ведь другого зрелища мы не заслужили!

Джерело: Эхо Москвы

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