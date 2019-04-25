«Це ще один напад на суверенітет України» – ЄС про паспорти Росії для жителів Донбасу



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Речниця служби Євросоюзу з зовнішніх справ Майя Коціянчич

Раніше із заявами аналогічного змісту виступили Франція, Німеччина та США

Європейський союз вважає «ще одним нападом на суверенітет України з боку Росії» указ Володимира Путіна про спрощений порядок видачі російських паспортів жителям контрольованих Москвою територій Донбасу. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Час ухвалення такого рішення – відразу після президентських виборів, які продемонстрували відданість України демократії та верховенству права, – свідчать про намір Росії надалі дестабілізувати Україну та загострювати конфлікт. Ми сподіваємося, що Росія утримуватиметься від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції територій, що не контролюються урядом», – ідеться в заяві речниці служби Євросоюзу з зовнішніх справ Майї Коціянчич.

Раніше із заявами аналогічного змісту виступили Франція, Німеччина та США.

Нагадаємо, Радбез ООН збереться на засідання щодо України через указ Путіна.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.