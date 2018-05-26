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    Думки вголос

    Трагедія МH17: Росії вже ніхто в світі не вірить

    • Геннадій Гудков

      Політик

    • Розсилка
    Трагедія МH17: Росії вже ніхто в світі не вірить

    Керівники Росії з перших хвилин знали, що їхня країна винна у вбивстві сотень пасажирів літака

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    Я неоднократно писал (например, в октябре 2017 года), что позорная и трусливая позиция России по сбитому нами в небе Украины малайзийскому «Боингу» (погибло 298 человек, большинство пассажиров из Голландии и Австралии) лишь дополнительно скомпрометирует страну в глазах мирового сообщества.

    Собственно, это и произошло: на днях международная следственная группа установила, что лайнер был сбит установкой «Бук», стоящей на вооружении 53-й ракетной бригады, расквартированной в Курске. Итоги расследования признаны практически всеми ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ западных стран, ЕС и НАТО, а США уже призвали Россию «прекратить врать». А теперь просто вдумайтесь в ситуацию: российское руководство на весь мир неоднократно заявляло, что российских войск, а значит, и «Буков» в Украине не было и нет, а РФ как держава никакого участия в вооруженном конфликте в бывшей братской республике вообще не принимает. Государственные мужи который год подряд со всех телеэкранов твердят: «Мы «Боинг» не сбивали, это сами украинцы. И вообще это был не наш «Бук»! И вообще это был не «Бук», а украинский Су-24! И вообще это провокация американцев против России!» Во всех российских гос-СМИ РФ появляются «свидетельства» так называемого «испанского диспетчера», повествующего про атаку украинского СУ-24 на несчастный «Боинг», а госкорпорация «Антей» на весь мир объявляет, какие дураки — международные эксперты, которые не способны отличить модернизированный российский «Бук» от старого украинского и т.д. Вскоре, правда, оказывается, что «свидетель» вовсе никакой не диспетчер, а испанский мошенник, разыскиваемый Интерполом. После своего ареста он откровенно признается, что за свои «показания» он получил пару десятков тысяч долларов от какими-то «серьезных дядек» из России. Но сколько лживой веревочке ни виться…

    Теперь от правительств зарубежных стран мы узнаем: все это — осознанная и циничная ложь. С самого начала наши руководители знали, что российский «Бук» в составе ракетной бригады был отправлен воевать в Украину, где, надеюсь, по ошибке сбил «Боинг». (Представьте, если не по ошибке!!!) Наши лидеры с первых минут знали, что Россия повинна в трагической гибели 300 невинных людей. Но вместо того, чтобы повиниться, признать вину и выразить соболезнования родным, наши руководители, призывающие каждый день граждан России жить по чести и закону, трусливо и подло пытались замести следы кровавого преступления. И все эти годы нам нагло и цинично врали! Вы, дорогие соотечественники, просто вдумайтесь, кто управляет страной! Люди без морали, нравственности, совести и чести. Привыкшие врать и изворачиваться на каждом шагу.

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    Но то, что можно творить в собственной стране, не приемлемо для мирового сообщества: расследование продолжается, впереди — международный суд и политические демарши. Ведь сам по себе «Бук» не стреляет: кто-то грузил ракеты на платформу тягача и вез его сотни километров до места трагедии, кто-то заряжал комплекс, кто-то вел гражданский лайнер в перекрестке линий на экране радара, кто-то докладывал высоту, скорость, размеры цели, кто-то (может, даже очень высоко) отдавал приказ на ее уничтожение, кто-то нажимал кнопку «Пуск» и докладывал о поражении самолета, кто-то заметал следы, спешно «эвакуируя» установку в РФ и т.д. и т.п. Правда от ЧП известна многим сотням граждан России, и не только непосредственным участникам трагедии, но их родным, близким, друзьям, сослуживцам, следователям и экспертам и т.д. Правительства Голландии и Австралии предложили России предоставить следствию объективную и честную информацию о трагедии с фамилиями причастных. Только, похоже, это глас вопиющего в пустыне: официальные лица страны продолжают «идти в отказ»: ничего не знаем, ничего не будем расследовать, ничего не признаем, дескать, мы же не участвовали в вашем расследовании. Оригинальная позиция: схваченный на месте преступления разбойник требует включить его в состав следственной группы, чтобы он мог доверять добытым уликам и доказательствам.

    И самое печальное: России как государству настолько уже никто в мире не верит, что международная группа следователей и родственники погибших обращаются напрямую, минуя завравшееся руководство страны, к гражданам России, которым известна информация о роковых событиях. В надежде, что граждане окажутся честнее и совестливее чинуш, причастных к гибели сотен людей. Что россияне, в отличие от потерявших совесть официальных лиц, искренне сопереживают семьям погибших и чувствуют их горе. В уверенности, что даже горькая правда всем нам нужнее и легче, чем бесконечная ложь и лицемерие. Я надеюсь, что призыв к правде будет в нашей стране услышан: жить с грузом ответственности за смерть невинно убиенных на совести очень непросто. Не по-христиански и вообще не по-людски.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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