В Росії з'являються перші ознаки майбутнього краху путінського режиму

Заради збереження мандатів у Москві «єдинороси» вже відхрещуються від партії Путіна

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«Единой России» наступает ... закат: она не выдвинула на выборы в Москве (состоятся 8 сентября) ни одного кандидата в столичный парламент. Вернее, все «единороссы» решили, как обычно, обмануть москвичей: они просто поменяли маски и стали все как один «НЕЗАВИСИМЫМИ». То есть открыто плюнули в сторону партии власти. Дескать, все, что она натворила в стране и Москве — это не мы, ее верные и преданные члены. Не мы голосовали за тысячи запретов, всякие реновации и точечную застройку, не мы загаживаем страну мусором и свалками, уничтожая природу Подмосковья, Архангельска, Ярославля… (далее везде). Не мы разворовывали бюджет и кутили на Мальдивах, не мы голосовали за новый пенсионный возраст, до которого не доживает треть пожилых людей.

Вот какие у нас единороссы: ради сохранения своих мандатов они готовы легко «кинуть» родную партию, оставив ее наедине с наделанной ими кучей всякого дерьма. Ай да красавцы! А ведь партия власти позволяет им регистрироваться без утомительного сбора подписей, на которым сегодня так усердно трудятся работники мэрии, директора школ, больниц, социальных служб и ГБУ «Жилищник». Методы и приемы подлые и старые: строем нагнать людей, дорисовать недостающие подписи с помощью базы данных от подконтрольной полиции (на улице и во дворах вообще никто за кандидатов от власти подписываться не хочет), и парить мозги людям: дескать, мы теперь — независимые, мы отмежевались от «ЕдРа». И вообще, мы всегда его критиковали и работали с кукишем в кармане. А сегодня мы порвали со своим позорным прошлым, голосуйте снова за нас!

«Кидок» ЕдРа в Москве — очень важный симптом изменений политических настроений не только в столице, но и во всей стране. Власть, опирающаяся на известную партию ЖиВ, слабеет в России каждый день. Поэтому она маневрирует и врет, меняет маски и обличия, хитрит и запугивает(со страху). Задача у нее одна одна — как можно дольше ЛЮБЫМ СПОСОБОМ оставаться у кормушки, чтобы БЕСКОНТРОЛЬНО воровать и обогащаться. Москва — более образованный и информированный город, тут партию власти уже ненавидят, вот ее функционеры и бегут от нее, как от чумы. Но все эти «независимые депутатики», вчерашние единороссы, еще очень нужны для имитации политической жизни, поэтому пусть они себя хоть инопланетянами объявят, лишь бы «пипл схавал».

Но мы не позволим себя обмануть. Все эти «бюджетные назначенцы»: врачи, учителя, спасатели и прочие благородные профессии, а также бывшие партийные боссы будут истово врать про свою «независимость». Но как только эти «перевертыши», не дай Бог, снова сядут в депутатские кресла, они моментально превратятся в серую безликую и покорную массу, оптом и в розницу продающую интересы москвичей. Как делали все эти долгие годы.

Вот почему парламент Москвы в сентябре надо менять. Избирать в него тех, кто по-настоящему не зависит от окрика зажравшегося начальства, кто не позволит воровать и беспредельничать. Избирать тех, кто будет работать по 10-12 часов в день (а не присутствовать на пленарных заседаниях по-совместительству) и готов реально защищать Ваши интересы и интересы нашего прекрасного города.

И последнее. Закат «Единой России» — это предтеча краха всего путинского режима в целом. И этот процесс уже необратим.

Джерело: Эхо Москвы

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