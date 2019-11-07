Великий Брат цілодобово стежить за громадянами Росії

Суд розуміючи, кому потрібна тотальне стеження, відкидає всі позови громадян Росії щодо її заборони

Гениальность писателя заключается в том, что его произведения переживают его самого, эпоху и долго остаются актуальными для потомков. Роман-антиутопия Д. Оруэлла «1984», несомненно, гениальная вещь. Кто еще не читал — немедленно исправьте этот недостаток и прочтите шедевр. Он раскроет Вам глаза на очень многое.

Для тех, кто знаком с романом, хочу напомнить об одном гениальном предсказании писателя. Помните, все граждане Империи были обязаны всегда находиться в поле зрения телекамер, которые были установлены везде: в каждой комнате, в каждой спальне, на каждом рабочем месте и т.д. Выходить из их поле зрения было строжайше запрещено. И если человек вдруг избегал камер, то он автоматом попадал под подозрение спецслужб (Министерство Истины) как возможно инакомыслящий, то есть преступник. Оруэлл закончил свою книгу в 1948 году. И вот в наше время его предсказание стало технически возможным: во всем мире разработаны программы, позволяющие камерам различать и автоматически идентифицировать МИЛЛИАРДЫ лиц. На улицах, в офисах, у лифтов, на лестничных клетках, в магазинах, ресторанах, парках, скверах, вокзалах, станциях метро, остановках транспорта. Словом, везде. Таким образом можно обеспечить практически круглосуточную СЛЕЖКУ за ЛЮБЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. За сотнями миллионов и даже за миллиардами! Просто надо, чтобы на всех все камерах было бы установлена программа, и она(камера) была бы замкнута на общую базу данных. И все!

Первыми полезность тотальной слежки осознали в диктаторских и полицейских государствах: Иране, Сев.Корее, Китае, в нашей Средней Азии и, конечно, оплоте тоталитаризма в мире — России. Например, в Москве бурно развивается система «Безопасный город»; в рамках только ее одной будет развернуто 177 тыс. камер. А есть еще камеры в метро, на вокзалах, аэропортах, элетропоездах, на перекрестках и площадях. Все они будут теперь знать, куда отправился условный Иван Иванович, даже если это его сугубо личное дело. Конечно, система создается, в первую очередь, для борьбы с политическими оппонентами и уличными протестами. Но в силу полной бесконтрольности за собираемой информацией силовики однозначно начнут злоупотреблять слежкой. Под ударом окажутся бизнесмены, публичные люди: их коммерческая тайна станет фикцией, как и все остальные дела. Очень скоро их начнут шантажировать, вымогать деньги, склонять к сотрудничеству или чему похуже. Не лучше придется тем, кто что-то скрывает или не желает огласки: тут жертвой может оказаться любой.

Если Вы думаете, что эта система будет обеспечивать Вашу безопасность — полное враньё. Я не раз рассказывал о примерах, как сотрудники полиции, имея установочные данные преступника, видеозаписи с камер, свидетелей и улики вообще ничего не желают делать ради защиты гражданина. Посмотрите, например, в моем блоге статью «Дядя Степа больше не работает в полиции», чтобы избавиться от иллюзий. Полиции Ваши проблемы — до лампочки. И будь на месте преступления хоть сто камер, они и с места не поднимутся, чтобы быстро найти и обезвредить преступника.

Осознав угрозу, москвичи отправились… на три буквы, то есть в суд, чтобы запретить бесконтрольным силовикам организовывать тотальную слежку за каждым. (Добавьте сюда Интернет, соц.сети, кредитные базы данных, биллинг телефонов, данные медицины, страховки, банковские отчеты — и Вы поймете, что современный человек вообще под тотальным наблюдением, как жук под микроскопом!) И Мосгорсуд, защищая, конечно, Конституцию, права и свободы человека, пошел гражданам России навстречу, запретив камеры как полицейское зло! Верите? И правильно, что не верите. Мосгорсуд всегда на стороне силовиков и жандармов режима: он, конечно, послал всех истцов, то есть жителей столицы, на другие три буквы. Ну, типа суд, только еще дальше…

И последнее: во всех демократических странах (где, собственно, и придумали подобные системы), массовая установка таких камер ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЕНА. Совсем недавно такой закон приняли, например, в Болгарии. Потому что такие камеры нарушают конституционное право человека на личные тайны, посягают на его личную жизнь и пространство. Такие камеры за рубежом установлены только там, где они действительно решают задачи безопасности и защищают людей от преступных посягательств. В нашей стране конституционное право на личную жизнь — химера, немного мешающая режиму. Потому что он давно плюет на него с самой высокой колокольни — Кремлевской. Под одобрительные аплодисменты судей всех мастей.

Вот поэтому-то у нас страна наоборот. И суд, конечно, понимая, кому нужна тотальная слежка, отвергает все иски граждан России по ее запрету. Остается только взывать к классику: «Спасибо тебе, великий Оруэлл: ты почти 100 лет назад нас об этом предупредил!» И запомните правило: любой диктаторский режим будет лучше всего делать только одно: следить за тем, как бы у него не отняли захваченную и узурпированную им власть. Так что чаще улыбайтесь, это вызывает меньше подозрений. Ведь Большой Брат следит за нами день и ночь!

Джерело: Эхо Москвы

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