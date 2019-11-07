Японія не пустила кримську саксофоністку через російський паспорт



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Артистка з Криму Вероніка Кожухарова не потрапила в Японію

Японське посольство в Москві наполягає, щоб Кожухарова отримувала візу в Києві як громадянка України

Влада Японії заборонила в'їзд в країну саксофоністці з окупованого Росією Криму Вероніці Кожухаровій, яка отримала російський паспорт.

Про це повідомив її колега, композитор і арфист Олександр Болдачев, з яким артистка мала виступити в Японії, пише QHA.

Японське посольство в Москві наполягає, щоб Кожухарова отримувала візу в Києві як громадянка України, оскільки не визнає російську окупацію Криму.

За словами Болдачева, в диппредставництві Японії зазначили, що не можуть давати візу українцям, «яким насильно поміняли паспорт на російський».

Композитор намагався виправдати російську анексію Криму, однак дипломат, якого представник російської культури назвав «японцем, який вічно кланяється», люб'язно відповів, що нічим не може допомогти.

До слова, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу. Мешканці так званих «Донецької» і «Луганської народних республік» можуть звертатися за візами для поїздок у країни-члени Євросоюзу лише в консульства на території України.

До слова, у МЗС Німеччини заперечили видачу віз мешканцям Донбасу з російськими паспортами.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ та у координації з делегаціями ЄС в Києві та Москві почали працювати над правилами, згідно з якими буде здійснюватися ідентифікація паспортів РФ, виданих мешканцям ОРДЛО.