Стало відомо скільки заробляють топ-ведучі Малахов та Ургант на кремлівських каналах



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Андрій Малахов заявив, що Іван Ургант заробляє більше за нього

Російський телеведучий Андрій Малахов заявив, що отримує близько $50 тис

Російський телеведучий Андрій Малахов в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак розповів, скільки грошей він отримував під час роботи на Першому каналі і назвав приблизну зарплатню на телеканалі «Росія 1».

Запис бесіди доступний на її YouTube-каналі.

За словами Малахова, на Першому каналі він отримував $50 тисяч на місяць (3,2 мільйона рублів за поточним курсом). Він зізнався, що більше за нього заробляли тільки ведучі Володимир Познер і Іван Ургант.

Малахов також заявив, що в даний момент отримує на «Росії 1» «рівнозначну» зарплатню.

Як повідомлялося, російський телеведучий Андрій Малахов відомий українцям тим, що взяв участь у пропагандистському телемості між Україною і РФ «Треба поговорити». Телеміст транслювало у записі російське телебачення. Малахов за це потрапив до бази центру «Миротворець», що займається виявленням злочинів проти основ національної безпеки України.

«Свідома участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресор) - т. зв. «Телеміст між Росією і Україною «Треба поговорити», організованій антиукраїнським пропагандистським каналом «Росія1», – так у «Миротворці» описують причину потрапляння ведучого до їхньої бази.

Також російський телеведучий Іван Ургант запам’ятався українцям своєю фразою у програмі «Смак», де він заявив, що «порубав зелень як червоний комісар жителів українського села». Щоправда пізніше він вибачився за свій, м’яко кажучи, некоректний жарт.