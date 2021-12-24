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    Думки вголос

    Путін бореться з НАТО, а близький до нього Абрамович отримує громадянство Португалії

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

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    Путін з Абрамовичем кошти із бюджету Росії інвестують на Захід - Путін бореться з НАТО, а близький до нього Абрамович отримує громадянство Португалії
    Путін з Абрамовичем кошти із бюджету Росії інвестують на Захід

    І лише громадянин Росії, який заплатив за все це, рахує: чи вистачить йому грошей, щоб купити пляшку горілки і три мандаринки

    Мовою оригіналу

    Телевизор в нашем бараке целыми днями с надрывом борется с НАТО. По всем программам об угрозах НАТО. Сам Путин причитает, что НАТО у нашего порога и отступать нам некуда.

    Кажется, что вся Россия только этим и живет, и никакие другие новости людей уже не интересуют.

    А потом приходит адвокат и рассказывает новости уже из реальной жизни. Ближайший к Путину олигарх и один из его кошельков Роман Абрамович, оказывается, получил гражданство в Португалии. Стране НАТО.

    Нашел-таки страну, где можно дать взятки, полуофициальные и официальные платежи, и оказаться в ЕС и НАТО по ту сторону, так сказать, путинской линии фронта. А еще Абрамович сделал себе подарок на Новый год и купил себе новый самолет. Боинг 787 за 350 млн долларов. Самолет произведен в главной стране НАТО, и деньги пошли в ее экономику. Ту же сумму стоят 10 Сухих Суперджетов российского производства.

    Если кто забыл, то основную часть своего богатства Абрамович заработал так: он в 1997 году приватизировал за 100 млн долларов Сибнефть. В 2005 году они с Путиным совершили сделку века: государство (в лице Газпрома) выкупило Сибнефть у Абрамовича обратно. Но уже за 13,1 миллиардов долларов. Гениально, да? То есть просто вынули из нашего кармана 13 миллиардов долларов.

    Вот на эти деньги и покупаются футбольные клубы, недвижимость и самолеты. Эти же деньги текут самому Путину. В своем расследовании мы говорили, что дворец Путина в Геленджике строился и на деньги Абрамовича.

    Ну и вот. На дорогущем самолете летит «кошелек Путина» в страну НАТО. Какой отважный.

    И все довольны.

    Путин с Абрамовичем крадут из бюджета и инвестируют деньги на Западе.

    Запад сам себя пугает нападением Путина на Украину, но дает гражданство его доверенному олигарху.

    Португальские чиновники несут чемоданчики с деньгами.

    Экономика США получила 350 млн долларов.

    Телеведущие с пеной у рта восхваляют Путина за его борьбу с НАТО.

    Идеальный круговорот лицемерия и коррупции.

    И только грустный гражданин России, заплативший за все это, стоит в магазине и прикидывает: хватит ли ему денег, чтобы купить к новому году бутылку водки и три мандаринки.

    Джерело: блог Олексія Навального

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НАТО Путін путінський режим Португалія
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    Путін бореться з НАТО, а близький до нього Абрамович отримує громадянство Португалії