Нам до лампочки, у кого ліхтарі на балансі!

Навіщо мені розбиратися, хто «балансоутримувач», кому що передається «на баланс»?

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Не горят в парке фонари. Они есть, но уже несколько лет не горят. Через парк ходит масса людей от метро к домам. Многие гуляют с детьми, просто прохаживаются. Но темнеет рано и в темноте парк пустеет – людям становится некомфортно, а то и немного страшно. Лавочки занимают компании подростков с пивом.

Люди хотят гулять по парку. Они ищут хоть какую-то отдушину в железобетонных джунглях многоэтажек. Им нужна влага озера. Но темно. Люди пишут жалобы на адрес Кличко и в службу 15-51. Депутаты пишут официальные обращения. Все видят проблему. Но никто ничего не делает.

На обращения следует такой ответ: «Ведется работа по передаче сетей электроснабжения парка «Позняки» на баланс эксплуатирующей организации. КП «Позняки-Инвест-УКБ» совместно с УЖХ Дарницкой РДА, которое является балансодержателем указанного объекта, направили в КП «Киевгорсвет» проектную документацию для решения путей восстановления освещения в парке и вокруг озера».

И такие ответы идут уже несколько лет.

Скажи мне, дорогая киевская власть, зачем ты мне это рассказываешь? Зачем мне разбираться, кто у тебя чего «балансодержатель», кому что передается «на баланс»? Зачем мне вникать во все эти нюансы взаимоотношений коммунальных предприятий? Зачем вы мне рассказываете о своих внутренних процессах?

Мне, как и любому киевлянину, это до лампочки! Я-то ведь обратился к городской власти, от нее и хочу получить ответ, лучше всего за подписью мэра или его заместителя. И хочу ответ на конкретный вопрос – когда в парке будут фонари гореть? Назовите дату или честно напишите – никогда. Тогда я буду думать, что делать с беспомощной городской властью. Зачем мне словесная эквилибристика?

В сатире времен СССР был популярен скетч сатирика Аркадия Райкина на тему бюрократической переписки. Подобные примеры, когда следует не ответ на конкретный запрос, а дается отвлеченная информация, назывался – «запустить дурочку». Вот такую «дурочку» запускает в адрес киевлян Городская администрация.

И ведь с фонарями в парке – это не единственный пример.

Обратился в Киевскую администрацию с жалобой – убрать засилье рекламы в киевском метро. Я ожидал один из двух вариантов ответа: или конкретную дату, или «никогда». И то, и другое я бы принял.

Но какой ответ я получил? «Договора с балансодержателями и распространителями рекламы на право размещения рекламы заключает КП «Киевреклама». КП «Киевский метрополитен» не имеет правовых оснований на разрыв договоров». Опять это магическое слово «балансодержатель» и отсутствие ответа на мой вопрос.

Вот пример просто со двора.

Уже полгода мы пытаемся навести порядок в хаотичном и опасном движении автомобилей возле школы. Коммунальные службы нам отвечают: эти внутримикрорайонные проезды и тротуары не у нас на балансе, ничего сделать не можем. А у кого? Не знают.

И я задаю вопрос: зачем мне, киевлянину, вообще знать, что у кого на балансе? Я понимаю, если выбор стоит между, скажем, объектом частной собственности и коммунальной. Понятно, что объектом заниматься должен его хозяин. Но если объект однозначно находится в коммунальной собственности, то мне абсолютно все-равно, у какой организации с длинным названием он находится «на балансе». Отвечает за его состояние городская власть, чиновники и избранный нами мэр.

Джерело: Сегодня

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