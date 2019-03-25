Минулого тижня кількість ДТП у Києві сягнула восьми сотень



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ДТП на пішохідному переході на Дорогожичах Фото: dtp.kiev.ua

За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 50 осіб

За тиждень з 18 по 24 березня у Києві зафіксовано 812 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 689), з них 39 з потерпілими (на попередньому тижні 33). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху» у Facebook.

Минулого тижня на дорогах столиці отримали поранення 50 осіб (на попередньому тижні - 40), загиблих немає (на попередньому тижні в ДТП загинула одна особа).

Крім того, стався 21 наїзд на пішоходів, з них 11 - на пішохідних переходах. Отримали травми 4 мотоциклісти.

КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 21 березня ввечері в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі».

В результаті одну з потерпілих затиснуло під автобусом, другій жінці в результаті удару вибило зуби, вона також отримала інші серйозні травми обличчя. Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували.

На відео з камер спостереження видно, що наїзд стався, коли жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Дивіться відео моменту ДТП.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварія на Дорогожичах має бути належним чином розслідувана, а винуватці – покарані.

23 березня водія маршрутки посадили під домашній арешт.