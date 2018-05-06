Незручні проблеми, які ніхто не хоче вирішувати

Треба змушувати представників влади робити свою роботу

Мовою оригіналу Все знают силу принципа «откладывания на завтра» решения неудобных, неприятных, сложных задач. Противостоять ему сложно. Украинские власти (центральные и местные) откладывают решение проблем «на завтра» постоянно. Как правило, это некие конкретные комплексные задачи. Чаще всего неоднозначные, где надо

Треба змушувати представників влади робити свою роботу

Мовою оригіналу

Все знают силу принципа «откладывания на завтра» решения неудобных, неприятных, сложных задач. Противостоять ему сложно. Украинские власти (центральные и местные) откладывают решение проблем «на завтра» постоянно.

Как правило, это некие конкретные комплексные задачи. Чаще всего неоднозначные, где надо нарушить чьи-то интересы, особенно, если это интересы материальные или касаются сплоченных групп (например, ромы, контрабандисты или владельцы нерастаможенных авто). Или когда частный интерес каждого не совпадает с общим интересов всего общества. Давайте ответим на несколько вопросов и попробуем найти рецепт решения таких задач. Мы тут же увидим, как это непросто. И как власти боятся решать такие задачи, ожидая, что проблема рассосется сама собой. Как школьник, не сделавший домашнюю работу – вдруг не спросят…

1. В Киеве в апреле прошло несколько конфликтов горожан с группами ромов.

Вопрос: А как вы относитесь к ромам?

Типичный ответ: Конечно, уважительно. Никто из нас не делит людей по национальности. Но стоят табором они пусть подальше от моего дома, потому что от них преступность и наркоторговля.

2. Практически в любом городе страны можно встретить стаи собак. Их боятся люди, то и дело кто-то страдает от укусов.

Вопрос: Вы любите собак?

Типичный ответ: Конечно, они друзья человека. Но надо что-то сделать со стаями бродячих собак. Желательно, чтобы они куда-то делись с улиц. Но гуманно!

3. Уже несколько лет в Украину завозятся и эксплуатируются машины без официального оформления в стране.

Вопрос: Что вы думаете о машинах на иностранных номерах и их водителях?

Типичный ответ: Я понимаю людей, которые пожелали купить машину подешевле, это их законное право. Но надо что-то сделать, чтобы машины на евробляхах исчезли с улиц.

4. Гигантская проблема больших городов – хаотичная парковка личных машин.

Вопрос: Вам нравится, что двор дома постоянно плотно заставлен машинами?

Типичный ответ: Нет, конечно, надо, чтобы во дворе безопасно гуляли дети, но пусть мне покажут место возле дома, где я должен оставлять свою машину.

То есть, все скажут, что проблему решать надо, а как ее решить, чтобы не затронуть «права» некоторых граждан, непонятно. Пусть власти сами разбираются.

Но власти – это такие же люди, как и большинство из нас! Они тоже ленивые и некомпетентные. И если за что-то берутся, то часто находят варианты, только ухудшающие ситуацию. Например, полиция то и дело хвастается, что ликвидировала очередной частный реабилитационный центр, где с ограничением свободы находились люди с наркотической и алкогольной зависимостью. Такие центры закрываются, а нарко- и алкозависимые возвращаются в привычную среду, где им нальют водки, продадут наркотик, и они, недолеченные, придут к несчастным родственникам, отнимать у бабушки пенсию и выносить на продажу из квартиры мебель. Между тем, реальным решением этой проблемы власти не занимаются. Хлопотно, грязно, дорого, да и кому хочется возиться с наркоманами и алкоголиками? Вот поедет крыша на почве алкоголизма или убьет кого-то за дозу наркоман – добро пожаловать в психушку или в тюрьму. А реабилитация? Нет, за такое государство не берется.

Есть и еще темы, которые актуальны для Украины во все времена. Это бытовой вандализм. У нас пачкают, ломают, портят все и везде. И если за частной собственностью хозяева еще следят, то общественные пространства вообще в неприглядном виде. Кто виноват? Власти. Полиция, которая просто игнорирует мелкие правонарушения, и муниципалитеты, которые не умеют управлять коммунальными службами.

А выбрасывание мусора, где попало? Украина – какой-то мусорный рай. Вот для сравнения мой личный опыт из Европы. Как-то в Праге, а был темный вечер, я курил на улице, и от моей сигареты упал на землю огонек. Тут же возник возле меня полицейский патруль, предъявивший претензию в том, что я бросил сигарету мимо урны. Меня спас предъявленный окурок.

Надо как-то заставлять представителей властей все-таки делать свою работу. Для этого надо идти двумя путями. Первое, усиление и конкретизация ответственности представителей власти (полиции, в первую очередь) и коммунальных служб за соблюдение порядка в городе и стране. А второе – контроль в виде развитого общественного сектора и сильных контролирующих функций местных представительских органов, местных депутатов.

Джерело: Сегодня

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