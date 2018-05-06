Незручні проблеми, які ніхто не хоче вирішувати
- Сьогодні, 06:03
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Розсилка
Треба змушувати представників влади робити свою роботу
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Все знают силу принципа «откладывания на завтра» решения неудобных, неприятных, сложных задач. Противостоять ему сложно. Украинские власти (центральные и местные) откладывают решение проблем «на завтра» постоянно.
Как правило, это некие конкретные комплексные задачи. Чаще всего неоднозначные, где надо нарушить чьи-то интересы, особенно, если это интересы материальные или касаются сплоченных групп (например, ромы, контрабандисты или владельцы нерастаможенных авто). Или когда частный интерес каждого не совпадает с общим интересов всего общества. Давайте ответим на несколько вопросов и попробуем найти рецепт решения таких задач. Мы тут же увидим, как это непросто. И как власти боятся решать такие задачи, ожидая, что проблема рассосется сама собой. Как школьник, не сделавший домашнюю работу – вдруг не спросят…
1. В Киеве в апреле прошло несколько конфликтов горожан с группами ромов.
Вопрос: А как вы относитесь к ромам?
Типичный ответ: Конечно, уважительно. Никто из нас не делит людей по национальности. Но стоят табором они пусть подальше от моего дома, потому что от них преступность и наркоторговля.
2. Практически в любом городе страны можно встретить стаи собак. Их боятся люди, то и дело кто-то страдает от укусов.
Вопрос: Вы любите собак?
Типичный ответ: Конечно, они друзья человека. Но надо что-то сделать со стаями бродячих собак. Желательно, чтобы они куда-то делись с улиц. Но гуманно!
3. Уже несколько лет в Украину завозятся и эксплуатируются машины без официального оформления в стране.
Вопрос: Что вы думаете о машинах на иностранных номерах и их водителях?
Типичный ответ: Я понимаю людей, которые пожелали купить машину подешевле, это их законное право. Но надо что-то сделать, чтобы машины на евробляхах исчезли с улиц.
4. Гигантская проблема больших городов – хаотичная парковка личных машин.
Вопрос: Вам нравится, что двор дома постоянно плотно заставлен машинами?
Типичный ответ: Нет, конечно, надо, чтобы во дворе безопасно гуляли дети, но пусть мне покажут место возле дома, где я должен оставлять свою машину.
То есть, все скажут, что проблему решать надо, а как ее решить, чтобы не затронуть «права» некоторых граждан, непонятно. Пусть власти сами разбираются.
Но власти – это такие же люди, как и большинство из нас! Они тоже ленивые и некомпетентные. И если за что-то берутся, то часто находят варианты, только ухудшающие ситуацию. Например, полиция то и дело хвастается, что ликвидировала очередной частный реабилитационный центр, где с ограничением свободы находились люди с наркотической и алкогольной зависимостью. Такие центры закрываются, а нарко- и алкозависимые возвращаются в привычную среду, где им нальют водки, продадут наркотик, и они, недолеченные, придут к несчастным родственникам, отнимать у бабушки пенсию и выносить на продажу из квартиры мебель. Между тем, реальным решением этой проблемы власти не занимаются. Хлопотно, грязно, дорого, да и кому хочется возиться с наркоманами и алкоголиками? Вот поедет крыша на почве алкоголизма или убьет кого-то за дозу наркоман – добро пожаловать в психушку или в тюрьму. А реабилитация? Нет, за такое государство не берется.
Есть и еще темы, которые актуальны для Украины во все времена. Это бытовой вандализм. У нас пачкают, ломают, портят все и везде. И если за частной собственностью хозяева еще следят, то общественные пространства вообще в неприглядном виде. Кто виноват? Власти. Полиция, которая просто игнорирует мелкие правонарушения, и муниципалитеты, которые не умеют управлять коммунальными службами.
А выбрасывание мусора, где попало? Украина – какой-то мусорный рай. Вот для сравнения мой личный опыт из Европы. Как-то в Праге, а был темный вечер, я курил на улице, и от моей сигареты упал на землю огонек. Тут же возник возле меня полицейский патруль, предъявивший претензию в том, что я бросил сигарету мимо урны. Меня спас предъявленный окурок.
Надо как-то заставлять представителей властей все-таки делать свою работу. Для этого надо идти двумя путями. Первое, усиление и конкретизация ответственности представителей власти (полиции, в первую очередь) и коммунальных служб за соблюдение порядка в городе и стране. А второе – контроль в виде развитого общественного сектора и сильных контролирующих функций местных представительских органов, местных депутатов.
Джерело: Сегодня