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    Поліція розслідує використання свастики в нічному клубі Києва

    Інформація щодо неправомірних дій була розміщена в мережі Інтернет.
    Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «Під час моніторингу інформаційних сторінок працівники поліції виявили матеріал, у якому дописувач розповідав про порушення законодавства: на концерт в один із нічних клубів прийшли відвідувачі
    • Сьогодні, 18:14
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    Інформація щодо неправомірних дій була розміщена в мережі Інтернет.

    Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Під час моніторингу інформаційних сторінок працівники поліції виявили матеріал, у якому дописувач розповідав про порушення законодавства: на концерт в один із нічних клубів прийшли відвідувачі із нацистськими татуюваннями та стягами зі свастикою», - інформують у поліції.

    За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України, за якою передбачене покарання - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

    Проводяться слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин події та притягнення винних осіб до відповідальності.

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