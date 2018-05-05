Поліція розслідує використання свастики в нічному клубі Києва

Інформація щодо неправомірних дій була розміщена в мережі Інтернет.

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «Під час моніторингу інформаційних сторінок працівники поліції виявили матеріал, у якому дописувач розповідав про порушення законодавства: на концерт в один із нічних клубів прийшли відвідувачі



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Інформація щодо неправомірних дій була розміщена в мережі Інтернет.

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Під час моніторингу інформаційних сторінок працівники поліції виявили матеріал, у якому дописувач розповідав про порушення законодавства: на концерт в один із нічних клубів прийшли відвідувачі із нацистськими татуюваннями та стягами зі свастикою», - інформують у поліції.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України, за якою передбачене покарання - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Проводяться слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин події та притягнення винних осіб до відповідальності.