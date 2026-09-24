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У Польщі загорілася станція Starlink, яка забезпечує зв'язок для України та ще частини Європи

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Польщі загорілася станція Starlink, яка забезпечує зв'язок для України та ще частини Європи

Польська влада заявила про ознаки навмисного пошкодження об’єкта

Увечері 23 вересня у польському селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink. Однією з основних версій слідства є навмисний підпал, повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24 і Reuters.

Про займання екстреним службам повідомив власник нерухомості, на території якої розташована станція. За його словами, загорілися антени. Вогонь також пошкодив електрогенератор.

Пожежники ліквідували займання, після чого поліція почала встановлювати його причини. Правоохоронці розглядають дві основні версії – підпал і коротке замикання в електричній системі.

Міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що існують вагомі ознаки того, що пожежа могла бути навмисною спробою порушити роботу станції.

Наземна станція Starlink у Воля-Кробовській є частиною мережі супутникового зв’язку. Разом зі станцією поблизу литовського Каунаса вона забезпечує інтернет-з’єднання для значної частини Центральної та Східної Європи, зокрема України. На території об’єкта встановлено близько десяти антен діаметром приблизно два метри. Станція розташована за металевим парканом.

Раніше американська розвідка попереджала Польщу про можливі російські диверсії проти підводної телекомунікаційної інфраструктури. За даними Newsweek, Росія детально вивчила розташування кабелів, від яких залежить робота міжнародних банківських систем і зв’язку між країнами Європи та Північної Америки.

Серед потенційно вразливих об’єктів називали лінії у Балтійському морі між Скандинавією та Польщею, а також кабелі між Великою Британією та континентальною Європою.

Нагадаємо, польський уряд розраховує створити власну супутникову мережу для забезпечення зв'язку та безпеки. 11 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про початок практичної реалізації проєкту з розробки вітчизняного аналога американської системи Starlink.

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Теги: пожежа Європа інтернет Starlink

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