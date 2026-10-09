США змінюють правила гри в Європі: як Україні стати потрібною Америці

Яку стратегію будує Вашингтон

Рейк'явік, Афіни, Лісабон. Варшави, Вільнюса чи Бухареста в маршруті Рубіо немає. Держсекретар США об'їжджає ті точки Європи, звідки Америці зручно діяти, і оминає ті, де Європі тривожно.

В Ісландії він сказав це майже прямо: розташування острова вирішальне «в обороні не лише Європи, а й самої території Сполучених Штатів». В Афінах Герапетрітіс назвав Суду й Александруполіс опорою американської присутності в регіоні. Остання зупинка – Португалія з базою Лажеш на Азорах. Північна Атлантика, Східне Середземномор'я, міст через океан: це карта доступу, а не карта загроз.

Америка з Європи не йде. Вона переїжджає і переписує умови. Із близько 80 тисяч військових Пентагон, за даними NBC і Reuters, розглядає виведення 25 тисяч, у ширшому варіанті 40 тисяч – із Німеччини, Іспанії, Італії. Рішення ще немає. Зате Трамп говорить про постійну базу в Польщі, і Варшава готова вкласти близько 4 млрд доларів. Литва теж просить постійних військ і обіцяє покрити витрати. Присутність була зобов'язанням. Тепер це послуга з прейскурантом.

Схід тим часом страхується сам. Литовський Сейм голосує за скасування конституційної заборони на іноземні бази і зброю масового знищення. Швеція відправляє батарею Patriot прикривати натовський логістичний центр на сході Польщі.

Сікорського українські журналісти спитали, скільки дронів треба, щоб запрацювала стаття 5. Цифри він не назвав. Сказав, що формулювання свідомо лишили недомовленим, а рішення ухвалюють після нападу, і воно політичне. Цифри немає, бо її не існує.

Україні цей маршрут показує, як тепер улаштована американська логіка: Штати тримаються там, де їм є що втрачати. Зеленський працює саме з нею. Угода про надра, дронова угода, яку Київ запропонував Вашингтону і в межах якої українські безпілотники вже випробовують у США, розмова про виробництво перехоплювачів Patriot в Україні, яке Трамп готовий ліцензувати, – це спроби дати Америці власний інтерес тут, а не лише прохання про захист. Гарантія, записана формулою, спрацює як стаття 5: після удару і за політичним рішенням. Гарантія, під якою лежить спільне виробництво чи спільний фонд, тримається інакше. Тому в документі потрібні дві речі: механізм – хто, що робить і за скільки годин – і американський інтерес, який цей механізм захищає. А «Теорія перемоги» НАТО, що спирається на масові дрони й цілевказання через ШІ, відкриває Україні вхід в оборону Європи без членства: так сьогодні воює саме вона.