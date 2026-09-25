Путін розповів про мирні пропозиції «на столі» та подальші кроки РФ

Російський диктатор заявив, що Москва ще має визначитися, які варіанти відповідають її інтересам

Усі пропозиції щодо мирного врегулювання війни проти України наразі «на столі», однак Росії ще потрібно визначитися, які з них відповідають її інтересам. Путін зробив відповідну заяву під час спілкування з журналістами на полях Форуму об'єднаних культур у Санкт-Петербурзі, пише «Главком».

«Усі пропозиції щодо мирного врегулювання на столі, але нам ще треба подумати, що в наших інтересах», – сказав російський президент. Водночас Путін не уточнив, про які саме пропозиції йдеться та які умови Москва розглядає як такі, що відповідають її інтересам.

Його заява прозвучала на тлі дискусій про можливе відновлення переговорів між Росією та Україною. Москва раніше заявляла про готовність до переговорного процесу, однак водночас висувала власні умови щодо майбутнього врегулювання.

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів, але не має наміру припиняти бойові дії на час переговорного процесу.

Нагадаєамо, що Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.