Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін розповів про мирні пропозиції «на столі» та подальші кроки РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Путін розповів про мирні пропозиції «на столі» та подальші кроки РФ
Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом
фото: Офіс Президента України, AP, Reuters

Російський диктатор заявив, що Москва ще має визначитися, які варіанти відповідають її інтересам

Усі пропозиції щодо мирного врегулювання війни проти України наразі «на столі», однак Росії ще потрібно визначитися, які з них відповідають її інтересам. Путін зробив відповідну заяву під час спілкування з журналістами на полях Форуму об'єднаних культур у Санкт-Петербурзі, пише «Главком».

«Усі пропозиції щодо мирного врегулювання на столі, але нам ще треба подумати, що в наших інтересах», – сказав російський президент. Водночас Путін не уточнив, про які саме пропозиції йдеться та які умови Москва розглядає як такі, що відповідають її інтересам.

Його заява прозвучала на тлі дискусій про можливе відновлення переговорів між Росією та Україною. Москва раніше заявляла про готовність до переговорного процесу, однак водночас висувала власні умови щодо майбутнього врегулювання.

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів, але не має наміру припиняти бойові дії на час переговорного процесу.

Нагадаєамо, що Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.

Читайте також:

Теги: путін переговори війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія накопичує балістичні ракети перед зимовими ударами
Росія змінила тактику повітряних атак напередодні зими – Bloomberg
21 вересня, 12:00
Посол США при НАТО Метью Віттакер заявив, що наблизити Україну та Росію до мирної угоди може низка окремих домовленостей про припинення вогню
США назвали спосіб наблизити Україну та Росію до мирної угоди
17 вересня, 16:21
Агітатори закликали до захоплення Сумщини з подальшим приєднанням регіону до Росії
СБУ затримала двох російських агітаторів на Сумщині: їм загрожує до восьми років
17 вересня, 14:48
Фейковий російський солдат біля нібито захопленого селища Білий Колодязь у Харківській області
Російські військові використовують штучний інтелект для фальсифікації «успіхів» на фронті – ISW
17 вересня, 02:57
Український Ан-124 став ціллю диверсії в аеропорту Лейпцига
Атака на український Ан-124 в Німеччині. Слід веде до російської військової розвідки
12 вересня, 12:34
Наслідки нічної атаки безпілотників на житлову багатоповерхівку в Одесі
Реактивні дрони атакували Україну: Одеса зазнала руйнувань
3 вересня, 03:20
Глава Офісу президента України вважає, що терор обстрілами триватиме до виборів у РФ
Навіщо РФ атакує Київ реактивними дронами: Буданов розкрив задум Кремля
1 вересня, 11:31
Російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках
Кремль знайшов нове джерело найманців для війни проти України
27 серпня, 18:41
Йдеться про передачу технології, яка може використовуватися для підготовки військових льотчиків країни, яка є союзником Росії
Українець за $1 тис. передав Білорусі програму для військових пілотів
27 серпня, 17:18

Політика

Путін розповів про мирні пропозиції «на столі» та подальші кроки РФ
Путін розповів про мирні пропозиції «на столі» та подальші кроки РФ
Путін заявив, що РФ була готова відновити переговори з Україною після виборів
Путін заявив, що РФ була готова відновити переговори з Україною після виборів
США можуть розмістити 10 тис. військових біля кордонів РФ – Politico
США можуть розмістити 10 тис. військових біля кордонів РФ – Politico
Трамп зробив заяву після закритих переговорів із Сі Цзіньпіном
Трамп зробив заяву після закритих переговорів із Сі Цзіньпіном
Литва викликала представника посольства РФ
Литва викликала представника посольства РФ
Глава європейської дипломатії повідомила гарну новину для України
Глава європейської дипломатії повідомила гарну новину для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
62K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua