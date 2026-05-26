Париж тестує Мінськ: навіщо Макрон телефонував Лукашенку

Франція запускає новий дипломатичний трек через Білорусь. Три важливі моменти

1. Те, про що пишуть. На тлі активності РФ (навчання РВСН) та різкої риторики Києва щодо білоруського питання пролунало попередження про неприпустимість подальшого втягування у війну.

На цьому багато хто зупиняється. І не розуміє простого: якби розмова йшла лише у вигляді «навіть не думай», у Мінську б трубку не підняли. Та й Макрону дзвонити для цього немає сенсу. Тому дивимося далі.

2. Держави ЄС говорять про можливий переговорний трек з РФ. Але тут питання: хто перший зателефонує. І тут передати за допомогою розмови з Лукашенком певні тези до Москви цілком реально. Та й, можливо, почути певну інформацію. Особливо, з огляду на те, що офіційному Мінську потрібні контакти з ЄС.

3. Триває переговорний процес між США та Білоруссю. Розвивається польський. І тут у старій Європі спостерігається активність групи Бабарико (читай – Німеччини). Є також амбіції Франції щодо зміцнення своїх позицій. Тому третя причина – оцінка можливостей створення ще одного переговорного треку.

Тому Макрон торгувався щодо можливостей переговорного треку з ЄС (про що, до речі, і написали в повідомленні для преси).

Це не нормалізація – це оцінка позицій і можливостей розпочати розмову. Причому оцінка з жорстких позицій. Далі будуть дивитися.

І візит Тихановської до Києва, який був узгоджений так швидко після листа Держдепу з проханням подумати про транзит калію, частково з тієї ж опери.

Є складна головоломка для сусідів Білорусі: розпочати розмову з позиції сильного, але не перегнути палицю. Підтвердити, що ця розмова не означає перегорнутої сторінки з Лукашенком (але позначити для цього можливості політичного дрейфу). І, нарешті, розширюючи поле маневру офіційного Мінська, оцінити, наскільки той готовий скористатися можливостями.