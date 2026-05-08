Зустріч Умєрова з представниками президента США: з'явилися перші деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Умєров мав зустріч з Віткоффом та Кушнером
фото: Reuters (ілюстративне)

За підсумками зустрічі Умєров доповів президенту України

У США секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.

«Основна увага – гуманітарному треку: поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру», – йдеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському. «Дякую американській стороні за конструктивний діалог і підтримку України», – підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 7 травня очільник української переговорної групи Рустем Умєров прибув до Маямі для зустрічі з представниками США.

Зауважимо, що напередодні зустрічі Умєров та Зеленський визначили ключові завдання. «Визначили ключові завдання. Перше – гуманітарний трек. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу. Ми в постійній комунікації з американською стороною та знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву», – наголосив президент.

