Переговори ЄС та Росії. Міноборони Фінляндії оцінило майбутній діалог

Фінляндія попередила Європу щодо майбутнього діалогу з Росією
Міноборони Фінляндії: Європа мусить говорити з Росією, але обережно

Європейські країни повинні бути єдиними та максимально обережними у будь-якому майбутньому діалозі з Росією. Про це під час безпекового форуму Globsec заявив державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела, повідомляє «Главком».

За словами фінського посадовця, Європі рано чи пізно доведеться вести переговори з Москвою, оскільки Росія «завжди буде сусідом». Водночас він наголосив, що запуск такого процесу потребує чіткої координації між європейськими країнами та розуміння правильного моменту для діалогу.

«Нам потрібно бути дуже уважними до часу та обережно оцінювати, чи є в іншої сторони справжня готовність до реальних переговорів та обговорень», – сказав Куусела.

Міноборони Фінляндії також закликалозахідні країни критично оцінювати дії Кремля та не дозволяти Росії використовувати дипломатію як інструмент маніпуляцій.

Окремо Куусела наголосив, що Європа у майбутньому дедалі більше залежатиме від України та її унікального бойового досвіду. За його словами, нині не лише Захід підтримує Київ, а й сама європейська безпека значною мірою спиратиметься на українські напрацювання у сфері оборони.

Як стало відомо, міністри закордонних справ ЄС наступного тижня на Кіпрі обговорять можливих кандидатів на роль європейського переговірника з Росією щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Європейський Союз має сформувати чіткий перелік вимог до Російської Федерації перед початком будь-яких потенційних переговорів. Одним із ключових пунктів має стати повне виведення російського військового контингенту з території Придністров'я.

