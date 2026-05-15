Трамп і Сі готують велику угоду? Що це означає для України

Що нам до Сі та Трампа?

Про те, про що вони вже домовилися. А також трохи про можливі наслідки в Україні та Білорусі. Я писав про можливі результати, серед іншого.

«За бортом» залишать кілька сфер, у яких країни є непримиренними конкурентами. Ймовірно, мова йтиме про системи ШІ, мікроелектроніку. Але ось щодо співпраці в галузі торгівлі чіпами можуть домовитися».

Що сталося «Міністерство торгівлі США схвалило близько 10 китайських компаній, включаючи Alibaba, Tencent, ByteDance та JD.com, ⁠на придбання чіпів Nvidia H200, згідно з джерелами, які говорили на умовах анонімності через делікатність питання.

Щодо Ірану моя теза – передача збагаченого урану Тегераном, але з ядерною програмою (АЕС + дослідження) та відкритою протокою.

Все це зараз на столі. І, ймовірно, буде близьким до такого.

«Ми дійсно обговорювали Іран. Ми маємо дуже схожі погляди щодо Ірану. Ми хочемо, щоб це закінчилося. Ми не хочемо, щоб вони мали ядерну зброю. Ми хочемо, щоб протока була відкритою», – сказав Трамп.

Збільшення обсягів закупівлі американських товарів Китаєм? Ну, все-таки угода на 200 «Боїнгів». Це те, що Трамп може продемонструвати своїм виборцям. Щодо нафти все стане зрозуміло до вечора.

Але глобальні рамки співпраці або співіснування будуть сформовані у вересні. Показово, що Трамп поспішає з датою візиту Сі. Там, у Вашингтоні, вони можуть підписати «великий договір», аналогічний підписаному у 2019 році.

Для України важливе питання – чи буде порушено тему російсько-української війни. Якщо так, то час для Путіна «стискається». Або він домагається «успіху» влітку, або вже восени «примусу до миру» на нових умовах, з новими посередниками, серед яких і країни ЄС, і Китай.

Друга складова – питання торгівлі та китайського бізнесу. Якщо КНР втручається в українське питання, то КНР втручається і в питання відновлення. І тут важливі такі аспекти:

Активність української дипломатії в Пекіні. Китай має важелі тиску на РФ, а отже, треба домагатися якомога більшого розуміння наших інтересів і вигоди від такої позиції. Тут, можливо, варто поговорити про місце України в майбутніх регіональних і глобальних проєктах.

Власне економіка та відновлення. Найбезглуздіше, що можна зробити, – це просто просити грошей. Пекін може надати їх, але для країни це лише нові кредити. КНР проводить політику розширення виробничої бази поблизу ринків збуту. А це означає, що є сенс говорити про прихід виробників. І знову «домашнє завдання» для уряду – визначення галузей, напрямків із ринками збуту в регіоні.

Причому до 24 вересня, умовно. Наші пропозиції мають бути почуті Пекіном і обговорені до візиту Сі до Вашингтона.

Для Білорусі на даний момент важливих сигналів буде небагато. Але ключове – чи вступлять США та КНР у конфлікт – поки що знято. І це (нагадаю про свій політичний прогноз для Білорусі на кінець 2026 – початок 2027 року) різко зменшить ймовірність негативних сценаріїв для країни. Друге – питання продовольчої безпеки та добрив.

Ключове – чи будуть результати обговорень сьогодні. Якщо так, то відкриється вікно можливостей щодо угод з калієм з обома сторонами. Третє важливе питання – торгівля та торговельні маршрути. Не менш важливо з точки зору поради Лукашенку «не задиратися з сусідами» з двох ключових столиць.