Трамп заявив, що війна в Україні «близька до завершення»

glavcom.ua
Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами
Американський президент не виключає візиту до Росії цього року

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, що може відвідати Росію у 2026 році для врегулювання російсько-української війни. Водночас він заперечив наявність будь-яких таємних домовленостей із Кремлем щодо передачі українських територій. Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами, інформує «Главком».

Відповідаючи на запитання преси про те, чи може відбутися його перший із 2013 року візит до РФ, американський лідер заявив про готовність до масштабних кроків.

«Це можливо... Я зроблю все необхідне. Ця війна в Україні стає все ближчою до завершення, вірите ви чи ні, вона все ближче. І ми думаємо, що в підсумку прийдемо до угоди між Росією та Україною», – зазначив Трамп.

Трамп наголосив, що готовий використати всі інструменти США, аби зупинити бойові дії.

Також американський президент прокоментував чутки про кулуарні поступки на користь агресора в обмін на припинення вогню:

«Між мною та Володимиром Путіним немає жодного розуміння чи домовленості про те, що Росія має отримати весь Донбас», – підкреслив очільник Білого дому.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін повернувся до ядерного шантажу та оголосив про посилення стратегічних сил РФ. Серед іншого, він заявив про плани розгортання міжконтинентальних ракет «Сармат». 

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей. 

До слова, ще у квітні 2026 року Кремль уже заявляв про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським за умови результативності переговорів – зустріч, за тодішніми словами Пєскова, можлива «лише для фіналізації домовленостей».

Нагадаємо, Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».

