На Близькому Сході знову стає гаряче. Навіщо Трамп почав операцію «Свобода»

Ситуація в Ормузькій протоці переходить у нову фазу

На Близькому Сході здається знову стає гаряче – Трамп оголосив про операцію з виведення заблокованих суден з Ормузької протоки

президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про початок операції «Свобода» (Project Freedom) з виведення іноземних суден з Ормузької протоки.

За його словами, багато країн, які не мають відношення до близькосхідного конфлікту, звернулися до США з проханням допомогти звільнити їхні судна, заблоковані в протоці.

Операція розпочнеться в понеділок вранці за близькосхідним часом. До операції планується залучення сил US Navy, включно з есмінцями класу Arleigh Burke та патрульною авіацією для супроводу цивільних суден.

Основний формат дій це створення контрольованих коридорів безпеки для проходження танкерів і контейнеровозів через Ормузьку протоку.

Трамп підкреслив, що йдеться про «гуманітарний жест»: на багатьох суднах закінчуються запаси продовольства та всього необхідного для екіпажів.

За його словами, власники суден заявили, що не мають наміру повертатися в протоку, доки навігація в цьому районі не стане безпечною.

Трамп попередив, що на будь-яку спробу перешкодити проведенню операції буде надано силову відповідь. Водночас він зазначив, що його представники ведуть «дуже позитивні переговори» з Іраном, які «можуть привести до позитивних результатів для всіх».

Ситуація в Ормузькій протоці швидко переходить у фазу прямого силового тиску. Під гуманітарною риторикою формується новий режим контролю над ключовим енергетичним маршрутом.

Іран опиняється перед не простим вибором:

або ескалація і тоді нова хвиля ударів по країні

або не втручання й тоді це втрата впливу.

Навіть без бойових дій ринок уже реагує зростанням цін і ризиків, адже будь-який інцидент здатен запустити ланцюгову реакцію значно ширшу за регіон.

Найближчі години та дні покажуть, чи це обмежена операція, чи початок нової кризи, чи навпаки нарешті це вирішення ситуації? Рівень невизначеності залишається високим. Спостерігаймо чим все завершиться.