Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

На Близькому Сході знову стає гаряче. Навіщо Трамп почав операцію «Свобода»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп запускає операцію «Свобода» на Близькому Сході
фото: Reuters

Ситуація в Ормузькій протоці переходить у нову фазу 

На Близькому Сході здається знову стає гаряче – Трамп оголосив про операцію з виведення заблокованих суден з Ормузької протоки
президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про початок операції «Свобода» (Project Freedom) з виведення іноземних суден з Ормузької протоки.

За його словами, багато країн, які не мають відношення до близькосхідного конфлікту, звернулися до США з проханням допомогти звільнити їхні судна, заблоковані в протоці.

Операція розпочнеться в понеділок вранці за близькосхідним часом. До операції планується залучення сил US Navy, включно з есмінцями класу Arleigh Burke та патрульною авіацією для супроводу цивільних суден.

Основний формат дій це створення контрольованих коридорів безпеки для проходження танкерів і контейнеровозів через Ормузьку протоку.

Трамп підкреслив, що йдеться про «гуманітарний жест»: на багатьох суднах закінчуються запаси продовольства та всього необхідного для екіпажів.

За його словами, власники суден заявили, що не мають наміру повертатися в протоку, доки навігація в цьому районі не стане безпечною.

Трамп попередив, що на будь-яку спробу перешкодити проведенню операції буде надано силову відповідь. Водночас він зазначив, що його представники ведуть «дуже позитивні переговори» з Іраном, які «можуть привести до позитивних результатів для всіх».

Ситуація в Ормузькій протоці швидко переходить у фазу прямого силового тиску. Під гуманітарною риторикою формується новий режим контролю над ключовим енергетичним маршрутом.

Іран опиняється перед не простим вибором:

  • або ескалація і тоді нова хвиля ударів по країні
  • або не втручання й тоді це втрата впливу.

Навіть без бойових дій ринок уже реагує зростанням цін і ризиків, адже будь-який інцидент здатен запустити ланцюгову реакцію значно ширшу за регіон.

Найближчі години та дні покажуть, чи це обмежена операція, чи початок нової кризи, чи навпаки нарешті це вирішення ситуації? Рівень невизначеності залишається високим. Спостерігаймо чим все завершиться.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп переговори Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все, що залишилося від села Кринки на окупованому лівобережжі Херсонщини. На задньому плані видно річку Конка, 2024 рік
Герой України розповів, як відбувалася висадка десанту на плацдармі в Кринках
30 квiтня, 20:04
В уряді вважають, що після війни додому може приїхати близько двох мільйонів українців
Україна готується до повернення мільйонів громадян: уряд розробляє стратегію реінтеграції
24 квiтня, 08:44
Атака на Одесу, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Одесу, заяви Трампа: головне за ніч
24 квiтня, 05:47
Ізраїль заявив про викриття іранської мережі в Азербайджані
Іран дістався до Азербайджану? Ізраїль викрив проксі-мережу бойовиків
20 квiтня, 16:41
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу ударних дронів РФ (відео)
14 квiтня, 15:20
Reuters: Верховний лідер Ірану відновлюється після тяжких поранень
Reuters: Верховний лідер Ірану відновлюється після тяжких поранень
12 квiтня, 00:57
Зеленський розповів журналістам про фронт, нафту та союзників
Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
10 квiтня, 12:37
Денис Шмигаль назвав пріоритети відновлення енергетики
Підготовка до зими: Шмигаль назвав шість ключових напрямків роботи (фото)
10 квiтня, 10:01
Війна проти Ірану триває понад п'ять тижнів
ООН відреагувала на різкі заяви Трампа про удари по Ірану
7 квiтня, 00:59

Віктор Таран

На Близькому Сході знову стає гаряче. Навіщо Трамп почав операцію «Свобода»
На Близькому Сході знову стає гаряче. Навіщо Трамп почав операцію «Свобода»
Нафтовий картель тріщить по швах: вихід ОАЕ може обвалити ціни на нафту
Нафтовий картель тріщить по швах: вихід ОАЕ може обвалити ціни на нафту
Що найчастіше вбиває українців у побуті? Поговоримо мовою фактів
Що найчастіше вбиває українців у побуті? Поговоримо мовою фактів
Здається, епоха Віктора Орбана завершилась
Здається, епоха Віктора Орбана завершилась
Чому розмови про поступки ведуть до катастрофи
Чому розмови про поступки ведуть до катастрофи
Вірменія виходить із орбіти Росії?
Вірменія виходить із орбіти Росії?

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua