Сина засновника «1+1» Роднянського, що живе у Росії, призначено радником у Кабміні, - Reuters



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Батько та син Роднянські Фото: Медіаняня

За даними Reuters, Роднянський-молодший отримав посаду головного радника з економіки в уряді України

Молодший син засновника каналу «1+1» Олександра Роднянського, Олександр, отримав посаду головного радника з економіки в уряді України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в Кабміні.

Раніше Роднянський-молодший, який є економістом Кембриджа, працював у команді президента Володимира Зеленського, займаючись економічною програмою.

Також наголошується, що його батько, який зараз живе у РФ, очолюючи «1+1», допоміг нинішньому главі держави стати популярним в Україні.

При цьому сам новий радник уряду визнав, що, погоджуючись на цю посаду, розумів, що його прізвище може залучити до його призначенням небажану увагу.

«Люди, які працювали у президентській канцелярії, говорили мені, що моє прізвище є фактором ризику. Моє прізвище може спровокувати скандал саме по собі. Мені сказали про це ще до того, як я вирішив, чи хочу я працювати (в уряді) чи ні» , - заявив він.