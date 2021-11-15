Лукашенко проговорився та здав Путіна

Лукашенко і Путін сприймають реальність з точки зору дворової шпани

Мовою оригіналу

Гости с самого низа

А Лукашенко-то по глупости проговорился, сдал Путина с потрохами: «Мы когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность? Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа».

Именно так, они действительно одинаково воспринимают реальность – с точки зрения дворовой шпаны, уличных гопников, мелких уголовников, блатарей. Об этом хорошо написал Шаламов: «Все люди мира, по философии блатарей, делятся на две части. Одна часть – это «люди», «жулье», «преступный мир», «урки»… и т.п. Другая – фраера… Ложь, обман, провокация по отношению к фраеру, хотя бы к человеку, который спас блатаря от смерти, – все это не только в порядке вещей, но и особая доблесть блатного мира, его закон. Лживость блатарей не имеет границ, ибо в отношении фраеров (а фраера – это весь мир, кроме блатарей) нет другого закона, кроме закона обмана – любым способом: лестью, клеветой, обещанием... ».

Вот так они и ведут себя по отношению к собственным гражданам и к другим странам. Они действительно «пришли оттуда с самого низа», из социальной преисподней. Их власть – господство телесного низа, животного хватательного инстинкта над разумом, культурой, человечностью. Это инстинкт хищника: обмануть, ограбить, изнасиловать, сожрать ближнего и, сыто похрюкивая, пойти дальше, вынюхивая новую жертву.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.