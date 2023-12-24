Путін одночасно є власником цирку та актором, який грає головну роль у фарсі

У жодному театрі чи цирку глядач не може просто залізти на сцену і вклинитися в спектакль

Мене просто вражають ті, хто сподівається якось вклинитися у майбутні «вибори» та використати їх проти путінського режиму. Умови проведення виборчого фарсу апріорі виключають таку можливість.

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У цирку «Росія» йде фарс «Вибори». Сергій Кирієнко та співробітники АП – режисер та асистенти. Путін – одночасно власник цирку та актор, який грає головну роль у цьому фарсі. У ролях інших кандидатів у президенти – артисти кордебалету на підтанцьовуванні у головного героя. Вони потрібні тільки для того, щоб на їх убогому тлі він виглядав привабливішим. Виборці – глядачі у залі, які не мають можливості впливати на перебіг фарсу.

Досвідчені охоронці стежать за тим, щоб глядачі не пронесли до зали тухлі яйця для акторів та ляскали у потрібних місцях.

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Жодних сюрпризів та несподіванок у такій ситуації бути не може. На сцену допускаються лише актори, які пройшли твердий кастинг. Його критерії – ще більша, ніж у головного героя непривабливість, убогість, повна відсутність харизми та перспектив.

У жодному театрі чи цирку глядач не може просто залізти на сцену і вклинитися в спектакль, що йде, або виставу.

Його відразу під руки виведуть із зали. У фарсі «Вибори» також ніхто, окрім відібраних режисером учасників комік-трупи, не може бути допущений до ролі «кандидата у президенти». Жодної Дунцової. Тільки убогі з найубогіших, тупий і ще тупіший, Харитонов, Слуцький тощо.

Намагаючись брати участь у цьому фарсі, ми просто привертаємо до нього увагу, допомагаємо господареві цирку продавати квитки та наповнювати зал глядачами.