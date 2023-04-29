Президент розповів, чи шкодує про якісь свої дії з початку війни

Глава держави підкреслив, що для нього найголовніше, щоб не було вагань у прийнятті рішень

Зеленський: «Я ставлюся до себе критично... Кожного дня, коли закінчується день, я думаю про те, що можна було зробити ще щось»

На початку війни команда українського президента боялася, що тиск на інші країни може призвести до того, що Україна «посвариться» з ними усіма. Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю журналістам.

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Вдповідаючи на запитання про те, чи шкодує глава держави про якісь речі, які зробив чи не зробив з початку повномасштабного вторгнення, президент сказав наступне: «Багато всього… Я ставлюся до себе критично... Кожного дня, коли закінчується день, я думаю про те, що можна було зробити ще щось, якісь додаткові кроки, може якісь додаткові дзвінки партнерам, щоб вони посилили наших воїнів».

Президент зазначив, що розуміє, що від нього не все залежить. Однак, на його думку, чим більше свого часу він віддає, тим більшим буде результат.

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«Всі цього боялися. А я жив в одному відчутті – щоденно повідомлення про те, скільки загинуло людей. І я живу з цим… Постійно не вистачає чогось: артилерія, танки, броньована техніка… Це війна, де постійно чогось не вистачає і де постійно на наступний день ти думаєш про те, що треба було зробити щось по-іншому», – розповів він.

Водночас, Зеленський підкреслив, що для нього найголовніше, щоб не було вагань у прийнятті рішень.

«Я не вагаюся, приймаючи рішення. Потім вже, аналізуючи, думаю, що можна було краще, напевно», – додав глава держави.

Раніше президент розповідав, чи отримала Україна достатньо допомоги для контрнаступу.