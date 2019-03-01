Пропагандист Кисельов вперше в житті зробив добру справу - посадив «ватного» племінника

Сергій Кисельов - племінник Дмитра Кисельова

Піонер Кисельов допоміг німецькій поліції знешкодити православного терориста-племінника

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Из новостей: «Племянник телеведущего Дмитрия Киселева Сергей стал фигурантом уголовного дела после интервью своего дяди. Как сообщает RTVI со ссылкой на материалы судебного заседания, поводом для проверки послужило высказывание российского телеведущего о том, что родственник воевал на Украине».

Итак Иуда Киселев сдал своего племянника. Не специально, просто попиариться хотел, похвастаться перед ватной аудиторией, что у него такой патриотичный герой-племянник.

Ради красного словца и посадил «родную кровь». Теперь племянник сидит, а стукач-Кисель продолжает пиариться уже на его беде.

Киселев совершает разные, большие и мелкие мерзости каждый день, но впервые один его подлый поступок обернулся благим делом. Пионер Киселев помог немецкой полиции обезвредить православного террориста-племянника.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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