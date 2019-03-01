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    Думки вголос

    Пропагандист Кисельов вперше в житті зробив добру справу - посадив «ватного» племінника

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Сергій Кисельов - племінник Дмитра Кисельова - Пропагандист Кисельов вперше в житті зробив добру справу - посадив «ватного» племінника
    Сергій Кисельов - племінник Дмитра Кисельова

    Піонер Кисельов допоміг німецькій поліції знешкодити православного терориста-племінника

    Мовою оригіналу

    Из новостей: «Племянник телеведущего Дмитрия Киселева Сергей стал фигурантом уголовного дела после интервью своего дяди. Как сообщает RTVI со ссылкой на материалы судебного заседания, поводом для проверки послужило высказывание российского телеведущего о том, что родственник воевал на Украине».

    Итак Иуда Киселев сдал своего племянника. Не специально, просто попиариться хотел, похвастаться перед ватной аудиторией, что у него такой патриотичный герой-племянник.

    Ради красного словца и посадил «родную кровь». Теперь племянник сидит, а стукач-Кисель продолжает пиариться уже на его беде. 

    Киселев совершает разные, большие и мелкие мерзости каждый день, но впервые один его подлый поступок обернулся благим делом. Пионер Киселев помог немецкой полиции обезвредить православного террориста-племянника.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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