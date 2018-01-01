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    Думки вголос

    Путінська система розсиплеться як картковий будиночок

    Роман з кокаїном
    Мовою оригіналу Очень меня беспокоит история с арестом сотен киллограм кокса в российском посольстве в Аргентине. Если кокаин вовремя в Москву не подвезут - вся путинская система рассыпется как карточный домик. Машина ТВ-пропаганды без кокаина заглохнет, как автомобиль без горючего. Кто же на трезвую голову будет весь этот бред сочинять, нести,
    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Сьогодні, 16:18
    • Розсилка

    Роман з кокаїном

    Мовою оригіналу

    Очень меня беспокоит история с арестом сотен киллограм кокса в российском посольстве в Аргентине. Если кокаин вовремя в Москву не подвезут - вся путинская система рассыпется как карточный домик.

    Машина ТВ-пропаганды без кокаина заглохнет, как автомобиль без горючего. Кто же на трезвую голову будет весь этот бред сочинять, нести, орать, собачиться и в драку лезть? Минобороны без кокса тоже нельзя, а то протрезвевшие вояки поймут куда вляпались и драпанут из Сирии и Донбасса. Да и МИДу допинг нужен, как без него так нагло врать и хамить.

    Пока чиновники под кокаином, им санкции не страшны. Назло врагам помидоры и яблоки бульдозерами давят.

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    Ничего не напоминает? Из медицинского справочника: «Кокаин дает самоуверенность. Человек ощущает себя во всем правым, все, что он делает – это единственно верные действия. Хорошо, что в подобном состоянии кокаинисты не способны довести начатое до логического завершения, иначе неразумные идеи и поступки, подкрепленные бредом величия и миссии, могли бы привести к весьма плачевным последствиям». Так это же психологический портрет российской верхушки во главе с Путиным. Есть такое ощущение, что все важнейшие решения последних лет она принимала под коксом.

    Самые страшные для российской элиты санкции - перекрыть поставки ей кокаина.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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