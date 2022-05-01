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    Рашисти у Новій Каховці викрали місцевого депутата

    Поки що невідомо, де перебуває депутат - Рашисти у Новій Каховці викрали місцевого депутата
    Поки що невідомо, де перебуває депутат
    фото: Каховська міська територіальна громада

    Окупанти викрали Ігоря Протоковила прямо із власного будинку

    Російські військові 19 квітня викрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігора Протоковило. Про це повідомили на сторінці Каховської міської територіальної громади в Facebook.

    «19 квітня із власного будинку військовими РФ було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Протоковила Ігоря Анатолійовича (1989 р.н.)», – йдеться у повідомленні.

    Поки що невідомо, де перебуває чоловік.

    Зазначимо, що це не перше повідомлення про викрадення окупантами українців. При чому вони використовують майже ідентичні сценарії. Так, 30 квітня стало відомо про викрадення старости села Зміївки (Херсонська область) Миколи Курівчака.

    Також загарбники викрали у Каховці директора однієї із місцевих шкіл Віктора Пендальчука. Чоловіка забрали із власного дому.

    21 квітня стало відомо про викрадення депутата Олександрівської територіальної громади Мелітопольського району.

    Нагадаємо, що рашисти створили на Херсонщині концтабір для чоловіків. Головна мета цих викрадень – поповнення «обмінного фонду». Затриманих цивільних українців окупанти планують обмінювати на російських військовослужбовців.

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    Теги: росія окупанти війна викрадення Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти у Новій Каховці викрали місцевого депутата