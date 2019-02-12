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    Думки вголос

    Сурков здав Путіна: влада Росії вперше визнала, що веде інформаційну війну

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Владислав Сурков - Сурков здав Путіна: влада Росії вперше визнала, що веде інформаційну війну
    Владислав Сурков

    Термінологія видає в Суркові старого наркомана, який давно перебуває в «стані зміненої свідомості», мабуть, тому він і проговорився

    Мовою оригіналу

    Российские власти впервые признали, что ведут наступательную информационную войну. Сурков так прямо и написал: «Наша страна перешла в информационное контрнаступление на Запад». В своих откровениях ближайший советник Путина идет еще дальше: «Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете. В действительности, дело серьезнее – Россия вмешивается в их мозг и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием».

    Терминология выдает в Суркове старого наркомана, давно пребывающего в «состоянии измененного сознания», видимо, поэтому он и проболтался. Изменение сознания, промывание мозгов противника - очевидная цель любой информационной войны. Сурков хвалится победами России на этом фронте, объясняя ими, в частности, политический кризис на Западе, который «европейские и американские эксперты объявили» «нашествием популизма».

    То что Сурков рассказал о целях Кремля в гибридной войне, было, в общем-то, и так понятно. Важно, что теперь мир получил официальное подтверждение этому от одного из ее организаторов.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим Владислав Сурков
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