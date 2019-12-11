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    Думки вголос

    Вбивство російським агентом Хангошвілі в Берліні: Путін продовжує брехати і погрожувати

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Зелімхан Хангошвілі був вбитий в центрі Берліну - Вбивство російським агентом Хангошвілі в Берліні: Путін продовжує брехати і погрожувати
    Зелімхан Хангошвілі був вбитий в центрі Берліну

    Путін з одного боку говорить: «це не ми», а з іншого - хитро підморгує: «ну може і ми, але за справу ж»

    Мовою оригіналу

    «Этот человек находился у нас в розыске, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро... Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания. Я не знаю, что произошло с ним. Это бандитская среда и там может произойти все, что угодно».

    Путин, видимо, забыл, что чекисты давно отчитались о том, что все, кого они объявили организаторами терактов в московском метро найдены и наказаны. Последним отравили Доку Умарова.

    Да и немецкие власти всегда выдают террористов, если существуют хоть какие-то элементарные доказательства их вины.

    Просто, как всегда, Путин с одной стороны говорит: «это не мы», а с другой - хитро подмигивает: «ну может и мы, но за дело же». В результате все путинолюбы довольны. «Мирные» верят, что «не мы»; а агрессивные довольны: «правильно замочили».

    Откуда взялись эти 98 убитых (не соответствует. кстати, числу жертв терактов), зачем он приплел взрывы в московском метро? Да просто для правдоподобия. Известно же, подробности помогают лжи правдоподобно выглядеть. Как всегда врет, как дышит.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Німеччина Путін вбивство Зелімхан Хангошвілі
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