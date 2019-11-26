Зеленський і його команда вже накинули петлю під назвою ОРДЛО на шию України

До зустрічі Нормандської четвірки залишилися лічені дні. Ігри на роялі закінчилися

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22 ноября украинская телепрограмма «WATCDOG» представила фильм-расследование «Один Єрмак на два фронти: як помічник Зеленського в інтересах Росії працював». Фильм включал в частности моё небольшое интервью, в котором я повторил основные тезисы своей статьи «Господин продюсер», посвящённой личности теневого творца внешней политики Украины.

На следующий день Ермак, отвечая на настоятельные просьбы украинских СМИ дал официальный комментарий. «В Украiнi Є політики, яким невигідно, щоб закінчувалась війна. Їм невигідно, тому що вони збагачуються на ній. Тому я не дивуюсь інформаційним атакам на мене, найближчим часом кількість інформаційних атак проти мене сильно збільшиться», – зазначив він. За словами Єрмака, увагу опонентів він привернув тому, що «докладає зусиль до завершення війни в Україні».

Ответ Ермака выдержан строго в русле масштабной длящейся уже почти год кремлевской спецоперации по обвинению Украины в развязывании войны на своей территории и снятию ответственности за агрессию с преступного путинского режима.

Той самой операции, которая привела на вершину власти в Украине таких людей как Ермак, Коломойский, Богдан, Зеленский.

Кстати, показательная деталь: Ермак объективно и без ложной скромности оценивает свою ключевую роль в этой замечательной бригаде единомышленников. Он же не отвечает критикам, которые збагачуються на войне, что он как помічник Зеленського всего лишь верно следует миролюбивому курсу всенародно избранного президента.

Наоборот, он горделиво подчеркивает, что именно он – Ермак – в своем личном качестве, а не как чей-то помiчник, «докладає зусиль до завершення війни в Україні».

Зеленский – актер, а не сценарист, и ему не пришла бы в голову блестящая мизансцена в Вашингтоне, когда Ермак, ломая все дипломатические протоколы, просто по-человечески совал Волкеру и Тейлору в лицо фальшивые фотки своих «убиенных» родственников и, с трудом сдерживая рыдания, «признавался», как он ненавидит «кровавого барыгу» Порошенко, развязавшего войну, и ни в чем не винит Путина. Дискредитировать Украину в глазах ее союзников, добиться ее изоляции на международной арене – важнейший элемент ермаковских зусиль.

Это устами Ермака Зеленский смачно целовал задницу Трампа, в чем посол Сондленд заверил президента США через полчаса после беседы с Ермаком один на один, на которую Ермак не допустил никого из сопровождавших Сондланда лиц.

Ермак прекрасно знал, что Трампу глубоко «насрать на Украину» и тем не менее упрямо тащил Зеленского на катастрофическое для Украины вмешательство во внутриполитическую жизнь США на стороне Трампа. Он, по требованию Джулиани, готовил выступление Зеленского на CNN 15 сентября, которое не состоялось лишь из-за скандала, разразившегося накануне в Вашингтоне.

Ермак, действительно, докладає зусиль и не малые на каждом этапе сползания Украины к самоубийственному для неё сценарию «воссоединения с ОРДЛО». «Воссоединение» с ОРДЛО» – это легитимация российского военно-террористического плацдарма в украинском правовом поле, ликвидация препятствий его расползанию на территорию всей Украины и уничтожение суверенитета страны.

Кремль и Ермак избрали тактику салями – заставить Украину перейти красную линию отказа от своего суверенитета постепенно, «малыми шажками», незаметно размыть саму эту линию и, наконец, поставить страну перед фактом необратимой капитуляции.

Это маршрут капитуляции Ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.

«Формула Штайнмайера» так настойчиво навязывалась оккупантами из-за трёх слов в ней – выборы на Донбассе – и подписи под этими словами украинской стороны.

Согласившись в принципе с проведением оккупантом «выборов» на оккупированной территории капитулянты накинули удавку ОРДЛО на шею Украины. А в Париже вся нормандская четверка будет ее дружно затягивать. Другой повестки дня там просто не планируется.

После 12 июля украинские руководители вынуждены теперь вечно в чем-то оправдываться, рапортовать Кремлю о выполнении его требований, заверять его и смиренно получать в ответ плевки и оскорбления за недостаточное рвение. Они превратились в классических «украинских экспертов» на российских телешоу.

Каждый раз, когда упрямился ли Леонид Кучма, начинал ли говорить о плане «Б» Вадим Пристайко, делала ли смелое заявление Дарка Олифер и тем самым возникала угроза маршруту капитуляции, над президентом немедленно нависала массивная фигура Ермака. Господин продюсер властно возвращал охраняемое им лицо на предписанную тому траекторию, физически сопровождая его в ту или иную точку маршрута (Золотое, Луганская etc.).

Фундаментальным шагом на пути к точке невозврата стало согласование Ермаком со своим кураторами в Москве секретного протокола – проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».

Об этом знаменательном событии торжествующе объявил 19 ноября заклятый враг Украины Алексей Чеснаков, идеолог кремлевской «мобилизационной партии», требующей полного уничтожения украинской независимости.

Чеснаков подчеркнул, что именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, »чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает».

Каким же образом кремлёвскому суперагенту, подчинившему себе президента, удаётся проводить в жизнь замыслы Путина, Суркова, Чеснакова, не встречая массового сопротивления гражданского общества. А по той же причине, по которой 73% украинцев голосовали на президентских выборах за кандидата, обещавшего им мир, прекращение гибели людей. С трудом но допускаю, что Зеленский действительно тогда верил кремлевской (и своей собственной) пропагандистской машине, что в войне была виновата правившая в Украине «партия войны», а он Зеленский принесет стране мир.

Зеленский не получал мандата на капитуляцию. Он получил всенародный мандат на прекращение кровопролития на линии соприкосновения сторон и возвращение захваченных украинских заложников.

И Ермак сегодня также утверждает, что он работает для «завершення війни в Україні». Он лжет. Он неустанно и очень эффективно работает на «воссоединение с ОРДЛО».

Воссоединение с ОРДЛО – это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украины. Это война, и, как откровенно формулирует напарник Ермака русский фашист Чеснаков, присоединение Украины к ОРДЛО.

Давайте все-таки разберемся в семантике слова мир.

Справедливый мир – это возвращение Украине всех оккупированных территорий и суд над российскими военными преступниками и их украинскими пособниками.

Сегодня он невозможен.

Сегодня возможно перемирие: реальное прекращение огня на линии соприкосновения и возвращение Украине сотен её граждан, захваченных на оккупированных территорий в качестве заложников.

Именно за это, прежде всего, голосовали не 73, а 100% украинских избирателей.

Да, это замораживание конфликта, это новое Приднестровье, Южная Осетия, Кашмир, разделенная Корея...

Это плохой вариант. Но тот, который пытаются под разговоры о мире и возвращении (?!) Донбасса навязать Украине Путин, Ермак и безвольно примкнувший к ним Зеленский намного хуже. Представьте себе, если бы Южной Корее предложили сегодня объединиться с Северной при сохранении Ким Чен Ира, его армии и ядерного арсенала и ликвидации демилитаризованной зоны на 38-ой параллели.

Между прочим, даже в насквозь империалистической российской правящей верхушке нет сегодня единства по украинскому вопросу.

Мобилизационной партии, о взглядах которой говорилось выше, оппонирует партия умеренных империалистов, которые полагают, что цапцарапнув у Украины Крым и половину Донбасса, можно как бы «зафиксировать прибыль» и пойти на замораживание конфликта.

Жесткую отповедь «кремлевским капитулянтам» дал неистовый Чеснаков:

«Они хотят немедленно сбросить напряжение, им надоела украинская тема, они устали от конфронтации и готовы пойти на «похабный мир». Если они победят, то Россия проиграет. Мы, наоборот, хотим использовать высокое напряжение в международной политике для достижения большой цели – возвращения Украины в нормальное состоянии ближайшей к России нации. Как говорит Сурков, надо не Донбасс вернуть Украине, а Украину Донбассу».

Дальнейшая дискуссия кремлевских мудрецов продолжается уже не в публичной сфере. Цапцарапщики предупреждают холистов, что курс на «возвращение Украины Донбассу» подрывает позиции Зеленского, размывает его массовую поддержку, а в случае его очевидных шагов по пути капитуляции приведёт к выступлению против него большинства украинского политического класса и новому Майдану.

«Вот и замечательно!», отвечают им на всю голову долбанутые холисты. «Хаос в Украине как раз и даст нам шанс окончательного решения украинского вопроса и не только его. Как вам, батенька, например, такой casus belli: бандеровцы убили всенародно избранного Президента Украины? Пока ТрампНаш, МакронНаш, ЕрмакНаш надо использовать возникшее окно неограниченных геополитических возможностей!»

* * *

До Парижа остались считанные дни. Игры на рояле закончились. И поздно уже отправлять письмо: «Милый дедушка, Игорь Валерьевич! ЗабериTе меня отседа.» Роль, которую Зеленский так неосторожно для себя избрал, не читки (ермаковских директив) требует с актера, а полной гибели всерьез.

Джерело: Эхо Москвы

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