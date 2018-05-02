Громадянин Росії очолює захоплення території Музею історії України

«Силами СБУ було організовано інформаційну спецоперацію прикриття для підривної місії громадянина Росії Харона в столиці України»

Шановні читачі, котрі відслідковують події навколо захопленого представниками російської православної церкви території національного музею. Сьогодні для вас у мене є новина, точніше, дві. Близько місяця тому ми розкопали дуже важливу інформацію стосовно Гедеона «настоятеля» малої архітектурної форми, котру протиправно спорудили

«Силами СБУ було організовано інформаційну спецоперацію прикриття для підривної місії громадянина Росії Харона в столиці України»

Шановні читачі, котрі відслідковують події навколо захопленого представниками російської православної церкви території національного музею.

Сьогодні для вас у мене є новина, точніше, дві.

Близько місяця тому ми розкопали дуже важливу інформацію стосовно Гедеона «настоятеля» малої архітектурної форми, котру протиправно спорудили на фундаменті Десятинної церкви люди з оточення Арбузова.

З виявленої інформації можна зробити такі висновки

1. Гедеон (Справжнє ім’я Харон Юрій Самуїлович, 10.06.1960 року народження) є громадянином країни-агресора. На першій світлині додаю копію його закордонного паспорту, виданого Росією десять років тому.

2. Громадянин Росії Харон має фальшивий український паспорт, виданий (чомусь) аж на Волині. Чому я так вирішив, що фальшивий? Тому що у мене є відповідь від Адміністрації президента – де чітко вказано, що документи на особу з таким ім’ям та прізвищем до комісії при Президентові України з питань громадянства не надходили. Іншими словами, Україна у встановленому законом порядку громадянства такій особі не надавала.

(Бути одночасно громадянином іноземної держави і громадянином України не можна – якщо навіть гіпотетично Харон колись, при розпаді СРСР, отримав громадянство України, він також отримав і російське громадянство, і мусив вийти з громадянства нашого. Або ми мали його такого громадянства давно позбавити.)

Але, ймовірно, все набагато простіше. Харону просто хтось із оточення Арбузова за часів Януковича підігнав «лівий» український паспорт. Фотокопія цього паспорту – на другому фото.

Отже, я як депутат звернувся до СБУ і ДМС, щоб ті вжили заходи щодо Харона Ю.С.

Нагадаю, є усі підстави заборонити в’їзд до України цій особі, бо

1. За зверненням Харона Ю.С. реєстратор незаконно зареєстрував право власності на будівлю площею 130 квадратних метрів на підставі рішення суду, у якому, увага, було вказано право власності лише на 60 кв м.

2. Харон має фальшивий український паспорт, і активно ним користується.

3. Харон незаконно захопив особливо цінні землі Національного музею історії України, національний символ і святиню – фундамент Десятинної церкви.

4. Харон веде проросійську пропаганду, зокрема, у його незаконній будівлі на Десятинці моляться за Росію, за її очільників тощо. Навіщо нам тут таке?

Як депутат я звернувся, але, за наявною інформацією, в СБУ збираються навпаки, покривати Харона.

Точніше, продовжувати покривати.

Нещодавно один із високо посадовців СБУ, довірена особа голови Служби безпеки, радник Грицака Юрій Тандіт, використовуючи свій службовий статус, організував виготовлення та розміщення на одному з центральних телеканалів пропагандистського матеріалу, в якому в позитивному ключі висвітлювалася постать Харона, схвально давалися оцінки його діяльності на території Національного музею історії України тощо. Словом, силами СБУ було організовано інформаційну спецоперацію прикриття для підривної місії громадянина Росії Харона в столиці України.

У зв’язку з такими прикрими діями СБУ я хотів би звернутися до співробітників Служби, котрі не з Тандітом. Передайте, будь ласка, своїм колегам, котрі зараз готують мені відмову у виконанні моїх законних депутатських вимог щодо громадянина Росії Харона, котрий здійснює суспільно шкідливу діяльність, своїми агресивними діями провокуючи конфлікти в серці нашої країни. Зараз наступає момент істини у цій справі – навколо захопленої землі нацмузею, московських попів, котрі топчуть наші святині в Києві, коли наші солдати гинуть на східному фронті, своїм життям стримуючи навалу Москви.

Те, що ви зараз відмовляєтеся зробити абсолютно законні та прості кроки на захист нашого суверенітету, миру і злагоди тут, у Києві, я особисто, а також спільнота моїх побратимів-ветеранів сприйме як перехід на сторону агресора.

Ви все прекрасно розумієте. Хто такий Харон і що він тут робить.

Зрозумійте також, які будуть наслідки вашої бездіяльності. Ми ж нічого не забуваємо, а до зміни влади де-факто лишилося вже менше року. Навіщо вам псувати свою кар’єру?

Спитайте прокуратуру – зараз вона на нашій стороні і через суд впевнено просувається до вирішення питання з нелегальною спорудою на території Нацмузею історії.

Чи ви хочете залишити службу, як зібрався вже робити ваш колега Тандіт?

Ви ж розумієте, Харон, як справа дійде до відповідальності за те, що відбуваєтьсяна території Музею, повернеться в Росію, а ми муситимемо очистити СБУ від ненадійних і ворожих елементів.

Повірте, ця справа ляже в основу люстрацій них процесів у Службі. Резонансу достатньо.

Джерело: блог Ігора Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»