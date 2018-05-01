У Вінниці хочуть припинити «благодійне» шахрайство

Шахрайство в благодійності: коли це припиниться та як з цим боротись

Майже щодня ми стикаємось з проблемою шахрайства під виглядом благодійності. Наразі є багато благодійних фондів, волонтерів та різних видів допомоги в медичних, правових, та громадських організаціях. На жаль, ця проблема обговорюється не часто, але вона вже стала досить наболілою. Про це розповіла керівник Департаменту інформаційної діяльності та



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Шахрайство в благодійності: коли це припиниться та як з цим боротись

Майже щодня ми стикаємось з проблемою шахрайства під виглядом благодійності. Наразі є багато благодійних фондів, волонтерів та різних видів допомоги в медичних, правових, та громадських організаціях. На жаль, ця проблема обговорюється не часто, але вона вже стала досить наболілою.

Про це розповіла керівник Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації Світлана Василюк.

У людей все частіше виманюють кошти, представляючись тією чи іншою організацією. Бувають випадки, коли гроші виманюють навіть по телефону, обґрунтовуючи це тим, що щось трапилось з рідними, а «невідомий» начебто хоче допомогти. Особливо це загострилось у 2014-му, коли почали активно збирати кошти, начебто для людей, які воюють на Сході.

«Фактично ми вперше підіймаємо цю тему. Тому що людям потрібно розуміти, де дійсно благодійники, а де ті, хто наживається за їх рахунок», – продовжує Світлана Василюк.

Вінницька ОДА запросила до обговорення представників поліції, СБУ, працівників Департаменту охорони здоров'я, Департаменту соціального захисту та учасників АТО для того, щоб разом знайти шляхи вирішення цієї проблеми.

«Плануємо укласти так званий меморандум про секторальну співпрацю. Як представники засобів масової інформації і як Департамент, який за це відповідає, включаємось в роз'яснення цих питань. Тому що «Беспределу нет предела!» – говорить керівник департаменту.

«Наскільки мені відомо, як тільки не пробували боротися зі скриньками – все одно це практично неможливо. Немає законодавчих баз. Це ніде і ніким не контролюється. Я погано уявляю, що ми можемо зробити, сидячи тут. Хотілось би знати, що буде в результаті: просто поговоримо, чи все ж оприлюднимо це на місцевому рівні!?» – допитується представник Асоціації учасників АТО Леонід Гуменний.

«Якщо просто сидіти і нічого не робити, то теж нічого не зміниться» – додає хтось із присутніх.

Думки розділились. Хтось вважав, що такі скриньки потрібно встановлювати тільки в супермаркетах і вести цілодобове спостереження, хтось – що тільки в медичних закладах. Дехто виступив за те, щоб додати функцію «Благодійність» до звичайних терміналів. Врешті, всі зійшлись на думці, що кошти не повинні потрапляти комусь на руки, а лише на рахунки офіційних благодійних організацій.

«Має бути прозорість та підзвітність, а технічно зробити це ще легше, навіть з допомогою звичайних соцмереж», – прозвучала думка.

«Скриньки – це дискредитація держави, рудимент, який повинен відмирати. Найстрашніше в них, коли збирають на протезування, тому що всім військовослужбовцям держава на це виділяє кошти. Кожен, хто втратив кінцівки під час військових дій, був протезований за рахунок держави, до того ж за кордоном. Тому абсолютно недопустимо збирати на таке кошти, і суспільство має це розуміти», – зауважив представник СБУ.

Потрібно доводити до відома людей – не кидати гроші у ці скриньки! На сьогоднішній день краще зателефонувати до когось із знайомих військовослужбовців і дізнатись, які речі потрібні. Купити і відправити «Новою поштою». Це набагато безпечніше і доцільніше, ніж довірятись псевдо-волонтерам, які перепродають ці речі на ринку.

В результаті дискусії прийняли рішення зробити рейд, показати документи і оприлюднити справжні благодійні організації, тобто ті, яким можна довіряти. Хто буде брати участь у рейді, поки що невідомо. Передусім, Вінницька ОДА вирішила зібрати Громадську раду, а згодом формувати подальші дії.