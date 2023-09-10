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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Готуйтеся до мобілізації

glavcom.ua
Держава зобовʼязана дати військовим визначеність у термінах їх служби

Суспільний вибух – питання найближчого майбутнього?

Не моє (додам лише, що «вибуху» не буде, бо загиблі та інваліди – не загроза):

«Нинішніх мобілізованих – принесли в жертву і списали.

Термін їх служби – безкінечність.

Мільйон життів – прийнятна для суспільства ціна, щоб їх або когось з близьких не торкнулась армія й війна.

Тому ніякого суспільного запиту, на ротацію цих людей не було і не буде.

Цей мільйон – це найактивніша частина суспільства. Очікувати від них ініціативність й звитягу в комплекті з рабською покірністю – наївно.

Суспільний вибух, в умовах коли одні вже другий рік безвилазно ї**шать, а інші чілять у Карпатах – питання найближчого майбутнього.

Держава зобовʼязана дати цим людям визначеність у термінах їх служби та забезпечити четвертий вихід з армії, окрім труни, тюрми та інвалідності.

І це не питання відпочинку, це питання встановлення базової справедливості та запобігання катастрофи до якої ми прямуємо.

Готуйтесь до мобілізації та допомагайте армії, бо через неї мають пройти всі.»

 

Джерело
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Теги: армія війна мобілізація

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