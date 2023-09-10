Готуйтеся до мобілізації
Суспільний вибух – питання найближчого майбутнього?
Не моє (додам лише, що «вибуху» не буде, бо загиблі та інваліди – не загроза):
«Нинішніх мобілізованих – принесли в жертву і списали.
Термін їх служби – безкінечність.
Мільйон життів – прийнятна для суспільства ціна, щоб їх або когось з близьких не торкнулась армія й війна.
Тому ніякого суспільного запиту, на ротацію цих людей не було і не буде.
Цей мільйон – це найактивніша частина суспільства. Очікувати від них ініціативність й звитягу в комплекті з рабською покірністю – наївно.
Суспільний вибух, в умовах коли одні вже другий рік безвилазно ї**шать, а інші чілять у Карпатах – питання найближчого майбутнього.
Держава зобовʼязана дати цим людям визначеність у термінах їх служби та забезпечити четвертий вихід з армії, окрім труни, тюрми та інвалідності.
І це не питання відпочинку, це питання встановлення базової справедливості та запобігання катастрофи до якої ми прямуємо.
Готуйтесь до мобілізації та допомагайте армії, бо через неї мають пройти всі.»
Коментарі — 0