Готуйтеся до мобілізації

Суспільний вибух – питання найближчого майбутнього?

Не моє (додам лише, що «вибуху» не буде, бо загиблі та інваліди – не загроза):

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«Нинішніх мобілізованих – принесли в жертву і списали.

Термін їх служби – безкінечність.

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Мільйон життів – прийнятна для суспільства ціна, щоб їх або когось з близьких не торкнулась армія й війна.

Тому ніякого суспільного запиту, на ротацію цих людей не було і не буде.

Цей мільйон – це найактивніша частина суспільства. Очікувати від них ініціативність й звитягу в комплекті з рабською покірністю – наївно.

Суспільний вибух, в умовах коли одні вже другий рік безвилазно ї**шать, а інші чілять у Карпатах – питання найближчого майбутнього.

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Держава зобовʼязана дати цим людям визначеність у термінах їх служби та забезпечити четвертий вихід з армії, окрім труни, тюрми та інвалідності.

І це не питання відпочинку, це питання встановлення базової справедливості та запобігання катастрофи до якої ми прямуємо.

Готуйтесь до мобілізації та допомагайте армії, бо через неї мають пройти всі.»