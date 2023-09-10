Нові правила мобілізації: як тепер працюють ВЛК

Щоб допомогти системі, Міністерство охорони здоров'я бере участь у втіленні змін

Днями Міністерство оборони видало наказ, який змінює порядок визначення придатності до військової служби. За тим, як втілюють нововведення, слідкують Медичні сили ЗСУ. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив виданню «Новини.Live».

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«Це питання регулюється саме наказами міністерства оборони, і це підпорядковується командуванню медичних сил ЗСУ», – зазначив міністр Ляшко.

За його словами, щоб допомогти системі, Міністерство охорони здоров'я бере участь у втіленні змін.

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«Ми, як громадянська система, підставляємо плече і зробили те, що до ТЦК прив'язали конкретну установу охорони здоров'я, яка може проводити ВЛК як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців. І таким чином ми допомагаємо системі», – пояснив Ляшко.

Також, за його словами, фахівців ВЛК додатково навчають.

«Щойно змінюються правила – відразу за правилами йдуть тренінги, роз'яснення та навчання. Тому що медики не дивляться на те, що написано, роблять медичний огляд і ставлять діагноз. Вже рішення приймає про призов (придатний чи не придатний) центр комплектування, і це вже військова структура», – додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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До слова, в Україні перевірили вже 75% військово-лікарських комісій. Зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а чоловікам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали одовідки «обмежено придатний».