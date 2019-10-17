«Монополія на застосування сили в державі потрапила до рук колишніх соратників Януковича - Богдана і Портнова», - заява екскомбатів



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«Саме завдяки зв'язкам з Богданом Портнов сьогодні має можливість управляти судами і здійснювати розправи», - підкреслили у своїй заяві екскомбати

Монополія на застосування сили в державі потрапила до рук колишніх соратників президента-втікача Віктора Януковича, і сьогодні вони мають можливість керувати судами і здійснювати розправи.

Про це йдеться в заяві, яку підписали:

Ігор Лапін «Зола» - командир штурмової роти батальйону «Айдар» 2014 року, народний депутат ВР VIII скликання.

Андрій Тетерук - полковник, командир добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУ МВС України в Київській області 2014 року, народний депутат ВР VIII скликання.

Юрій Береза - командир полку спеціального призначення «Дніпро-1» 2014 року, народний депутат ВР VIII скликання.

Михайло Бондар - командир відділу 1-го батальйону оперативного призначення Національної Гвардії України імені генерала Кульчицького 2014 року, народний депутат VIII та IX скликань.

Видання Цензор.нет опублікувало повний текст заяви:

«Як свідчать останні події, монополія на застосування сили в державі потрапила до рук колишніх соратників Януковича. Їхні прізвища - Богдан і Портнов.

Після Революції Гідності один з головних юристів Януковича, злякавшись народного гніву, був змушений тікати за кордон. Сьогодні він знову відновлює ручне управління правоохоронними органами і судами для помсти і розправи над тими, через кого змушений був переховуватися.

Про це свідчить, зокрема, і той факт, що публічно анонсовані ним репресивні заходи буквально відразу втілюються в реальні кримінальні справи.

За таким сценарієм було анонсовано відкриття кримінальних справ проти Олександра Турчинова, вже відкрито кримінальне провадження проти коменданта Майдану Андрія Парубія, поновлено закриту раніше справу проти екскерівника оборонного комітету Сергія Пашинського, якого днями за захист себе і дружини від нападника через суд кинули за ґрати.

Це є грубою розправою, яка не має нічого спільного ні з законом, ні з правосуддям в принципі.

Інтеграція у владу колишніх прибічників проросійського режиму Януковича несе нищівну загрозу для України, яка платить життям і кров'ю своїх солдатів за те, щоб не пустити путінську сволоту на українську землю. А тим часом агресор приходить у нашу державу, стаючи частиною влади, встановлюючи контроль над цілими сферами життя країни.

Політикам, журналістам, всій громадськості відомо, що саме завдяки зв'язкам з Богданом Портнов сьогодні має можливість управляти судами і здійснювати розправи.

Ми закликаємо президента України, в руках якого сьогодні зосереджена вся повнота влади в державі, звернути увагу на те, що його підопічні на ключових посадах на Банковій вручили ключі від судової системи юристу Януковича, що ДБР перебуває під ручним управлінням Портнова.

Впевнені в тому, що в інтересах держави і президента припинити практику замовних кримінальних переслідувань українських патріотів, зокрема і нашого колеги Сергія Пашинського».

Як відомо, 12 жовтня адвокати оскаржили арешт Пашинського.

Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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