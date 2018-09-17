Російські спецслужби небезпечні лише своїми дурнями

Те, що відбулося в Солсбері, мусить бути ще одним аргументом для введення візового режиму з РФ

Головний наслідок шпигунського скандалу з невдалим отруєнням Скрипалів є переконання всього світу у тому, що у Росії вже немає спецслужб.

Ніхто не сумнівається, що у Росії одна з найжорстокіших та аморальніших влад у світі. Тим не менш, РФ поважали і боялися, тому що свою жорстокість вони могли реалізувати на будь-якій точці планети практично безперешкодно.

Але виявилося, що ніякої грізної наддержави Росія немає. Є конгломерат банд під номінальним керівництвом Путіна, котрі, купаючись у нафтодоларах останніх десятиліть, втратили навички суперагентів КДБ.

Не варто боятися великої Росії.

Ніяких демонічних і потужних спецслужб у неї вже давно немає. Є лише мільярди доларів, котрі вливаються у ЗМІ, щоб ті плодили ілюзію про силу російського війська та ГРУ з ФСБ. Насправді все це картонні симулякри, за якими – такі ляпи, як паспорти суперагентів з контактними даними Міноборони у відкритій базі даних. Читайте також Морський бій. Що може і чого не може Україна? Сьогодні, 10:00

Швейцарія вимагає від РФ забрати своїх шпигунів додому Сьогодні, 09:51 Протистояти такій державі можна, в цьому немає нічого нереального. Знавіснілі всьому світові за повної безкарності і відсутності гідного противника всередині країни, показують безпорадність, коли потрібно виконувати реально складні завдання на ворожій території. В Англії вони зазнали повного фіаско. Скрипаль живий, постраждали лише випадкові люди. В Сирії вони не можуть захистити свій основний аеродром від непрофесіоналів-партизан, котрі борються проти Асада. В Чечні та Інгушетії продовжується партизанська війна. Росія небезпечна хіба що своїми дурнями, озброєними і непередбачуваними.

Такій державі можна протистояти. Неважливо, скільки росіян вийдуть проти нас – їх можна бити. Головне – поставити перед собою ціль, щоб відповідні напрями очолили мотивовані та розумні люди. Головне – не перетворювати військо і розвідку у обслугу своїх політичних та комерційних інтересів. Головне – не поширювати ворожу агітацію про силу їх війська та держави. P.S. До речі, те, що відбулося в Солсбері, мусить бути ще одним аргументом для введення візового режиму з РФ. Очевидно, що необхідність отримувати українську візу стане ще однією істотною перешкодою для російських агентів, враховуючи їх нинішню невисоку підготовку.

Джерело: блог Ігора Луценка

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