Російські спецслужби небезпечні лише своїми дурнями
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Розсилка
Те, що відбулося в Солсбері, мусить бути ще одним аргументом для введення візового режиму з РФ
Головний наслідок шпигунського скандалу з невдалим отруєнням Скрипалів є переконання всього світу у тому, що у Росії вже немає спецслужб.
Ніхто не сумнівається, що у Росії одна з найжорстокіших та аморальніших влад у світі. Тим не менш, РФ поважали і боялися, тому що свою жорстокість вони могли реалізувати на будь-якій точці планети практично безперешкодно.
Але виявилося, що ніякої грізної наддержави Росія немає. Є конгломерат банд під номінальним керівництвом Путіна, котрі, купаючись у нафтодоларах останніх десятиліть, втратили навички суперагентів КДБ.
Не варто боятися великої Росії.
Ніяких демонічних і потужних спецслужб у неї вже давно немає. Є лише мільярди доларів, котрі вливаються у ЗМІ, щоб ті плодили ілюзію про силу російського війська та ГРУ з ФСБ.
Насправді все це картонні симулякри, за якими – такі ляпи, як паспорти суперагентів з контактними даними Міноборони у відкритій базі даних.
Протистояти такій державі можна, в цьому немає нічого нереального. Знавіснілі всьому світові за повної безкарності і відсутності гідного противника всередині країни, показують безпорадність, коли потрібно виконувати реально складні завдання на ворожій території.
В Англії вони зазнали повного фіаско. Скрипаль живий, постраждали лише випадкові люди. В Сирії вони не можуть захистити свій основний аеродром від непрофесіоналів-партизан, котрі борються проти Асада. В Чечні та Інгушетії продовжується партизанська війна.
Росія небезпечна хіба що своїми дурнями, озброєними і непередбачуваними.
Такій державі можна протистояти. Неважливо, скільки росіян вийдуть проти нас – їх можна бити.
Головне – поставити перед собою ціль, щоб відповідні напрями очолили мотивовані та розумні люди.
Головне – не перетворювати військо і розвідку у обслугу своїх політичних та комерційних інтересів.
Головне – не поширювати ворожу агітацію про силу їх війська та держави.
P.S. До речі, те, що відбулося в Солсбері, мусить бути ще одним аргументом для введення візового режиму з РФ. Очевидно, що необхідність отримувати українську візу стане ще однією істотною перешкодою для російських агентів, враховуючи їх нинішню невисоку підготовку.
Джерело: блог Ігора Луценка