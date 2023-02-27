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Бути перемовинам? Газета Bild розкрила плани країн ЄС щодо війни в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Бути перемовинам? Газета Bild розкрила плани країн ЄС щодо війни в Україні
У Німеччині і Франції все ще думають, що війну в Україні можна зупинити перемовинами
фото:https://www.bild.de

Німецький таблоїд Bild заявив про намір Заходу змусити Київ до переговорів у випадку невдач на фронті

У Європі продовжують говорити про можливі перемовини Росії та України, якщо наша країна до осені не досягне значних успіхів у війні проти країни-агресора. Про це пишуть журналісти видання Bild із посиланням на джерела в урядових колах США та Німеччини.

Як повідомляє Wall Street Journal, канцлер Шольц і президент Франції Макрон на зустрічі в Парижі закликали президента України Зеленського подумати про переговори з Путіним. Адже і в США, і в Німеччині уряди за закритими дверима сперечаються, що Україна має до осені відвоювати території. Якщо це не вдасться, або вдасться лише частково, необхідно буде посилити тиск для переговорів.

Втім, історія показала, що іноді переговори призводять не до миру, а до нових війн. Тому що кожна угода, кожна домовленість, усі переговори з Путіним за останні кілька років призвели до одного: Росія нічого не дотримувалася, лише вигравала час і врешті-решт напала на Україну.

«По-перше, українська армія спочатку здивувала весь Захід, захистивши Київ, а потім відвоювавши Харківську та Херсонську області. Чому б черговому наступу знову не бути успішним? По-друге, будь-який сумнів гарантує подальшу стабілізацію позицій Путіна вдома і те, що люди справді повірять у перемогу Росії», – пише видання.

Позиція європейских лідерів щодо перемовин також може дати зрозуміти президенту Росії Путіну, що слова Джо Байдена («Що б це не знадобилося, скільки б це часу не зайняло») не були чесними. Отже путінська стратегія виграти час за допомогою все нових і нових мобілізацій може, теоретично, виснажити Україну.

Але, водночас, за словами німецьких журналістів, має бути зрозуміло, що Захід буде готовий підтримувати країну у військовому плані навіть після осені 2023 року та продовжувати модернізувати її системи озброєння. Адже Україна може виграти лише за умови максимального стримування Росії.

«Дебати, які проводяться в Німеччині, здаються українцям такими абсурдними ще й тому, що згідно з нещодавнім опитуванням  газети «Kyiv Post», 87% людей, незважаючи на велику кількість жертв і на той факт, що наразі майже всі українці мають когось хто загинув чи поранений на війні, не бажають робити ніяких територіальних поступок. Також тому, що вони знають, що означає жити під російським пануванням: терор, тортури і часто смерть», – написано у статті. Тому, за словами авторів провідного німецького таблоїда, Німеччина має підтримати цих українців, бо тільки вони воюють у цій війні.

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Теги: переговори історія Німеччина армія смерть українці Україна президент озброєння дебати росія

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