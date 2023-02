Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)

Учасники мітингу закликали США та інші західні країни продовжувати надсилати фінансову допомогу та військове обладнання для українців

Сотні людей зібралися у столиці Сполучених Штатів, Вашингтоні, щоб вшанувати першу річницю війни в Україні. Про це повідомила кореспондентка «Главкома».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У той час багато міжнародних аналітиків задавалися питанням, чи триватиме війна хоч тиждень. Через рік Україна залишається сильною і незламною.

Біля Меморіалу Лінкольна в суботу, 25 лютого, зібралися кілька сотень людей. Це не лише українці, які живуть у США, а й американці, які підтримують боротьбу українців проти путінської Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

12 фото На весь екран





















Акція підтримки України фото: glavcom.ua

Учасники суботнього мітингу закликали Сполучені Штати та інші західні країни продовжувати надсилати фінансову допомогу та військове обладнання в охоплену війною країну, заявивши, що зараз це потрібно як ніколи. «Ми націлені на перемогу і сподіваємося наблизити цю перемогу», – заявили організатори акції.

Мітинг у центрі американської столиці відбувся за організаційної підтримки UCCA, Українських активістів США, United Help Ukraine, Razom for Ukraine, Посольства України в США, Почесного консульства України у Філадельфії, Американсько-українська ділова рада. Серед співорганізаторів заходу також були Revived Soldiers Ukraine, Ukrainian School DC та Support Hospitals in Ukraine.

До слова, у багатьох містах Європи замайоріли синьо-жовті прапори: у Данії пройшла акція на підтримку України (фото).

Крім того, у Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото).