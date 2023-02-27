Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
фото: glavcom.ua

Учасники мітингу закликали США та інші західні країни продовжувати надсилати фінансову допомогу та військове обладнання для українців

Сотні людей зібралися у столиці Сполучених Штатів, Вашингтоні, щоб вшанувати першу річницю війни в Україні. Про це повідомила кореспондентка «Главкома».

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У той час багато міжнародних аналітиків задавалися питанням, чи триватиме війна хоч тиждень. Через рік Україна залишається сильною і незламною.

Біля Меморіалу Лінкольна в суботу, 25 лютого, зібралися кілька сотень людей. Це не лише українці, які живуть у США, а й американці, які підтримують боротьбу українців проти путінської Росії.

12 фото
На весь екран
Акція підтримки України
фото: glavcom.ua

Учасники суботнього мітингу закликали Сполучені Штати та інші західні країни продовжувати надсилати фінансову допомогу та військове обладнання в охоплену війною країну, заявивши, що зараз це потрібно як ніколи. «Ми націлені на перемогу і сподіваємося наблизити цю перемогу», – заявили організатори акції.

Мітинг у центрі американської столиці відбувся за організаційної підтримки UCCA, Українських активістів США, United Help Ukraine, Razom for Ukraine, Посольства України в США, Почесного консульства України у Філадельфії, Американсько-українська ділова рада. Серед співорганізаторів заходу також були Revived Soldiers Ukraine, Ukrainian School DC та Support Hospitals in Ukraine.

До слова, у багатьох містах Європи замайоріли синьо-жовті прапори: у Данії пройшла акція на підтримку України (фото).

Крім того, у Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото).

Читайте також: У Молдові активісти «повісили» Путіна
Теги: США мітинг Вашингтон Україна війна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посли G7 зробили заяву щодо корупції у контексті допомоги Україні
Посли G7 зробили заяву щодо корупції у контексті допомоги Україні
28 сiчня, 17:29
ЗСУ застерегли, що Росія ймовірно готує нову ракетну атаку
ЗСУ застерегли, що Росія ймовірно готує нову ракетну атаку
2 лютого, 09:09
ЗСУ накрили позиції росіян під Бахмутом (відео)
ЗСУ накрили позиції росіян під Бахмутом (відео)
7 лютого, 19:52
Байден виступив перед Конгресом США, росіяни обстріляли центр Харкова – головне за ніч
Байден виступив перед Конгресом США, росіяни обстріляли центр Харкова – головне за ніч
8 лютого, 07:59
За неповний місяць підрозділом ПЗРК бригади «Спартан» було збито п'ять повітряних цілей в районі Бахмута
Нацгвардійці знищили російський літак Су-25 та розповіли деталі
14 лютого, 10:44
Ворог усвідомлює, що контрнаступ українських сил неминучий
Розвідка пояснила, чому росіяни активізували наступ
15 лютого, 09:39
Попри наслідки війни для Росії у Путіна досі немає серйозного суперника за владу
Путін готується до тривалої війни, але втратив підтримку еліт – Reuters
15 лютого, 14:21
У Берліні кафе отримало назву на честь Києва
Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)
24 лютого, 22:48
Остін запевнив, що США залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно
Війна РФ проти України: Пентагон прогнозує зміну динаміки на полі бою
24 лютого, 07:56

Соціум

Білоруску арештували за чаювання з котами
Білоруску арештували за чаювання з котами
Сьогодні восьма річниця загибелі Бориса Нємцова
Сьогодні восьма річниця загибелі Бориса Нємцова
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі
У Туреччині трапився новий землетрус
У Туреччині трапився новий землетрус
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
У Росії правоохоронці масово затримують підлітків із «ПВК Редан»: деталі
У Росії правоохоронці масово затримують підлітків із «ПВК Редан»: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
14K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту