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    У кафе з домашнім Covid-тестом не пустять: роз’яснення МОЗ

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    У МОЗ не дуже вірять, що українці правильно роблять тести на коронавірус вдома&nbsp; - У кафе з домашнім Covid-тестом не пустять: роз’яснення МОЗ
    У МОЗ не дуже вірять, що українці правильно роблять тести на коронавірус вдома 
    фото: igorykor_official/Depositphotos

    Результати домашнього тестування не є 100% гарантованими, адже процедура може бути проведена з порушенням

    Експрес-тести на Covid-19, зроблені в домашніх умовах, не підходять для відвідування громадських закладів і поїздок в громадському транспорті. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому ці тести можуть бути не зовсім точними.

    «Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Однак такі тести не дозволяють відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали або користуватися міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест і експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дозволяють виявити активну інфекцію», – розповіли у відомстві.

    Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу в громадські установи:

    • Процедура проведення тестування може бути проведена з порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувалися для тесту неможливо.
    • Результати такого тестування не є 100% гарантованими, в тому числі і тому, що процедура може бути проведена з порушенням.

    «У той же час такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У разі позитивного результату необхідно звернутися до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом», – резюмується в повідомленні відомства.

    Зазначимо, що нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

    Тим часом у «Борисполі» попалися ще 30 пасажирів із фальшивими covid-сертифікатами. Як повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ», за минулу добу прикордонники виявили 9 covid-сертифікатів з ознаками підробки: 8 зафіксовані у пункті пропуску «Бориспіль» та один у пункті пропуску «Київ» (Жуляни). Всього від початку використання системи SafeBorder прикордонники виявили 746 таких документів.

    Минулої доби в Україні виявили понад 7 тис. хворих на Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я громадський транспорт українці ресторан аналізи коронавірус
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    У кафе з домашнім Covid-тестом не пустять: роз’яснення МОЗ