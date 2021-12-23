У кафе з домашнім Covid-тестом не пустять: роз’яснення МОЗ

У МОЗ не дуже вірять, що українці правильно роблять тести на коронавірус вдома

Результати домашнього тестування не є 100% гарантованими, адже процедура може бути проведена з порушенням

Експрес-тести на Covid-19, зроблені в домашніх умовах, не підходять для відвідування громадських закладів і поїздок в громадському транспорті. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому ці тести можуть бути не зовсім точними.

«Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Однак такі тести не дозволяють відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали або користуватися міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест і експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дозволяють виявити активну інфекцію», – розповіли у відомстві.

Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу в громадські установи:

Процедура проведення тестування може бути проведена з порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувалися для тесту неможливо.

Результати такого тестування не є 100% гарантованими, в тому числі і тому, що процедура може бути проведена з порушенням.

«У той же час такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У разі позитивного результату необхідно звернутися до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом», – резюмується в повідомленні відомства.

Зазначимо, що нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

Тим часом у «Борисполі» попалися ще 30 пасажирів із фальшивими covid-сертифікатами. Як повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ», за минулу добу прикордонники виявили 9 covid-сертифікатів з ознаками підробки: 8 зафіксовані у пункті пропуску «Бориспіль» та один у пункті пропуску «Київ» (Жуляни). Всього від початку використання системи SafeBorder прикордонники виявили 746 таких документів.

Минулої доби в Україні виявили понад 7 тис. хворих на Covid-19.